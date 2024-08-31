Последствия обстрела Покровска: вражеская ракета попала в неработающую гостиницу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Около 3 часов ночи россияне в очередной раз обстреляли Покровск в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.
Оккупанты выпустили по городу 4 ракеты, 2 из которых попали в инфраструктурные объекты.
Один из них - отель "Дружба", в который год назад попала российская ракета. С августа прошлого года он не работает и не принимает посетителей", - говорится в сообщении.
Из-за взрывной волны значительные повреждения получили и жилые многоэтажки города.
В контактный центр уже поступило около 30 обращений от покровчан по ликвидации последствий обстрела.
На месте работают экстренные службы и местные коммунальщики. Работы продолжаются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
sulima ivan
показать весь комментарий31.08.2024 14:55 Ответить Мне нравится 0
чиж #593711
показать весь комментарий31.08.2024 16:11 Ответить Мне нравится 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий31.08.2024 17:51 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль