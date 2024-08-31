Последствия обстрела Покровска: вражеская ракета попала в неработающую гостиницу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 3 часов ночи россияне в очередной раз обстреляли Покровск в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

Оккупанты выпустили по городу 4 ракеты, 2 из которых попали в инфраструктурные объекты.

Один из них - отель "Дружба", в который год назад попала российская ракета. С августа прошлого года он не работает и не принимает посетителей", - говорится в сообщении.

Из-за взрывной волны значительные повреждения получили и жилые многоэтажки города.

В контактный центр уже поступило около 30 обращений от покровчан по ликвидации последствий обстрела.

На месте работают экстренные службы и местные коммунальщики. Работы продолжаются.

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