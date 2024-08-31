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Последствия обстрела Покровска: вражеская ракета попала в неработающую гостиницу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 3 часов ночи россияне в очередной раз обстреляли Покровск в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

Оккупанты выпустили по городу 4 ракеты, 2 из которых попали в инфраструктурные объекты.

Один из них - отель "Дружба", в который год назад попала российская ракета. С августа прошлого года он не работает и не принимает посетителей", - говорится в сообщении.

Из-за взрывной волны значительные повреждения получили и жилые многоэтажки города.

В контактный центр уже поступило около 30 обращений от покровчан по ликвидации последствий обстрела.

На месте работают экстренные службы и местные коммунальщики. Работы продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг в очередной раз обстрелял Покровск на Донетчине: повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТО

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Покровск (593)


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За всі ці речі Раша буде сплачувати. Ще не вечір
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31.08.2024 14:55 Ответить
а пока раша с покровска сделает авдеевку
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31.08.2024 16:11 Ответить
Робота ЖДУНІВ місцевих, має своє криваві наслідки для Українців!!
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31.08.2024 17:51 Ответить
 
 