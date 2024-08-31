Ночью враг в очередной раз обстрелял Покровск на Донетчине: повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТО
Российские захватчики ночью 31 августа российские войска в очередной раз обстреляли город Покровск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что личный состав не пострадал.
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То може треба було фортифікації буувати,а не квіти висажувати!
Це питаня до голови ВЦА та ТВО зєзидента який його призначив!