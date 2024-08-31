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Ночью враг в очередной раз обстрелял Покровск на Донетчине: повреждена пожарно-спасательная часть. ФОТО

Российские захватчики ночью 31 августа российские войска в очередной раз обстреляли город Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что личный состав не пострадал.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: враг обстрелял 8 населенных пунктов, 1 человек погиб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Донецька область
Донецька область
Донецька область

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Покровск (593)


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Люди закривають будинки і квартири, зі сльозами на очах, прощаючись назавжди.
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31.08.2024 12:34 Ответить
Гроші за фарбуваня бордюрів і свіжу плитку отримали! 90% за зє пролосували! То може це сльози радощі,що вони обрали саме зе,а не якогось Пороха,при якому вони жили вдома,і без обстрілів!
То може треба було фортифікації буувати,а не квіти висажувати!
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31.08.2024 12:59 Ответить
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31.08.2024 13:03 Ответить
ze обрали ВСІ області, окрім Львівської. Але львівяни також страждають за вибір "мудрого наріду"
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31.08.2024 13:51 Ответить
Айяяй! Свіжевисаджені квіти зіпсували! Свіжий асфальт з пофарбованими бордюрами забруднили! Айяяй!
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31.08.2024 12:54 Ответить
А може спєцом готувались зустрічати руснявих?
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01.09.2024 14:47 Ответить
Це запитаня не до мене!
Це питаня до голови ВЦА та ТВО зєзидента який його призначив!
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01.09.2024 15:38 Ответить
Поліцаї вже потікали мабуть.
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31.08.2024 13:11 Ответить
Першими! Разом з ВЦА. Останіми - працівники по ремонту плитки.
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01.09.2024 15:39 Ответить
 
 