Вночі ворог вкотре обстріляв Покровськ на Донеччині: пошкоджено пожежно-рятувальну частину. ФОТО

Російські загарбники вночі 31 серпня російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що особовий склад не постраждав.

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