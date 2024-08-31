Вночі ворог вкотре обстріляв Покровськ на Донеччині: пошкоджено пожежно-рятувальну частину. ФОТО
Російські загарбники вночі 31 серпня російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що особовий склад не постраждав.
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То може треба було фортифікації буувати,а не квіти висажувати!
Це питаня до голови ВЦА та ТВО зєзидента який його призначив!