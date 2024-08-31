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Вночі ворог вкотре обстріляв Покровськ на Донеччині: пошкоджено пожежно-рятувальну частину. ФОТО

Російські загарбники вночі 31 серпня російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що особовий склад не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог обстріляв 8 населених пунктів, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Донецька область
Донецька область
Донецька область

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Покровськ (625)


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Люди закривають будинки і квартири, зі сльозами на очах, прощаючись назавжди.
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31.08.2024 12:34 Відповісти
Гроші за фарбуваня бордюрів і свіжу плитку отримали! 90% за зє пролосували! То може це сльози радощі,що вони обрали саме зе,а не якогось Пороха,при якому вони жили вдома,і без обстрілів!
То може треба було фортифікації буувати,а не квіти висажувати!
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31.08.2024 12:59 Відповісти
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31.08.2024 13:03 Відповісти
ze обрали ВСІ області, окрім Львівської. Але львівяни також страждають за вибір "мудрого наріду"
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31.08.2024 13:51 Відповісти
Айяяй! Свіжевисаджені квіти зіпсували! Свіжий асфальт з пофарбованими бордюрами забруднили! Айяяй!
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31.08.2024 12:54 Відповісти
А може спєцом готувались зустрічати руснявих?
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01.09.2024 14:47 Відповісти
Це запитаня не до мене!
Це питаня до голови ВЦА та ТВО зєзидента який його призначив!
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01.09.2024 15:38 Відповісти
Поліцаї вже потікали мабуть.
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31.08.2024 13:11 Відповісти
Першими! Разом з ВЦА. Останіми - працівники по ремонту плитки.
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01.09.2024 15:39 Відповісти
 
 