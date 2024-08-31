Наслідки обстрілу Покровська: ворожа ракета влучила у непрацюючий готель. ФОТОрепортаж

Близько 3 години ночі росіяни вкотре обстріляли Покровськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Окупанти випустили по місту 4 ракети, 2 з яких влучили в інфраструктурні обʼєкти.

Один з них - готель "Дружба", в який рік тому поцілила російська ракета. З серпня минулого року він не працює та не приймає відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Через вибухову хвилю значних пошкоджень зазнали і житлові багатоповерхівки міста.

До контактного центру вже надійшло близько 30 звернень від покровчан щодо ліквідації наслідків обстрілу.

На місці працюють екстрені служби та місцеві комунальники. Роботи тривають.

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