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Наслідки обстрілу Покровська: ворожа ракета влучила у непрацюючий готель. ФОТОрепортаж

Близько  3 години ночі росіяни вкотре обстріляли Покровськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

Окупанти випустили по місту 4 ракети, 2 з яких влучили в інфраструктурні обʼєкти.

Один з них - готель "Дружба", в який рік тому поцілила російська ракета. З серпня минулого року він не працює та не приймає відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Через вибухову хвилю значних пошкоджень зазнали і житлові багатоповерхівки міста.

До контактного центру вже надійшло близько 30 звернень від покровчан щодо ліквідації наслідків обстрілу.

На місці працюють екстрені служби та місцеві комунальники. Роботи тривають.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Покровськ (625)


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За всі ці речі Раша буде сплачувати. Ще не вечір
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31.08.2024 14:55 Відповісти
а пока раша с покровска сделает авдеевку
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31.08.2024 16:11 Відповісти
Робота ЖДУНІВ місцевих, має своє криваві наслідки для Українців!!
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31.08.2024 17:51 Відповісти
 
 