Наслідки обстрілу Покровська: ворожа ракета влучила у непрацюючий готель. ФОТОрепортаж
Близько 3 години ночі росіяни вкотре обстріляли Покровськ на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.
Окупанти випустили по місту 4 ракети, 2 з яких влучили в інфраструктурні обʼєкти.
Один з них - готель "Дружба", в який рік тому поцілила російська ракета. З серпня минулого року він не працює та не приймає відвідувачів", - йдеться в повідомленні.
Через вибухову хвилю значних пошкоджень зазнали і житлові багатоповерхівки міста.
До контактного центру вже надійшло близько 30 звернень від покровчан щодо ліквідації наслідків обстрілу.
На місці працюють екстрені служби та місцеві комунальники. Роботи тривають.
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sulima ivan
показати весь коментар31.08.2024 14:55 Відповісти Мені подобається 0
чиж #593711
показати весь коментар31.08.2024 16:11 Відповісти Мені подобається 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар31.08.2024 17:51 Відповісти Мені подобається 2
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