У Покровську досі залишаються 1076 дітей, - ОВА

Станом на середу, 4 вересня, у Покровську Донецької області досі перебувають 26 тисяч людей, серед них 1076 дітей.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, за останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.

"Всі фінансові установи у міст не працюють. Водночас банкомати мають достатньо коштів, щоб обслуговувати населення, яке залишилося у місті. Працюють сімейні лікарі, деякі установи. Майже 90% усіх установ, які обслуговують населення, закриті. Невеликі магазини та аптеки працюють", - розповів Філашкін про ситуацію у місті.

Нагадаємо, що 2 вересня глава Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявляв, що у Покровську на Донеччині вже збудовано декілька ліній оборони. Частину побудували ще у 2022 році.

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