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У Покровську досі залишаються 1076 дітей, - ОВА

Покровськ

Станом на середу, 4 вересня, у Покровську Донецької області досі перебувають 26 тисяч людей, серед них 1076 дітей.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, за останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.

"Всі фінансові установи у міст не працюють. Водночас банкомати мають достатньо коштів, щоб обслуговувати населення, яке залишилося у місті. Працюють сімейні лікарі, деякі установи. Майже 90% усіх установ, які обслуговують населення, закриті. Невеликі магазини та аптеки працюють", - розповів Філашкін про ситуацію у місті.

Нагадаємо, що 2 вересня глава Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявляв, що у Покровську на Донеччині вже збудовано декілька ліній оборони. Частину побудували ще у 2022 році.

Читайте також: Ймовірна втрата Покровська не обвалить фронт. Головне - щоб це не спричинило серію катастроф, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

діти (5063) евакуація (2311) Донецька область (8423) Покровськ (621)


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таваріщь верещук, так ти курва "служиш українському народу" ?

на повишеніє зібралась ?
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04.09.2024 17:09 Відповісти
Замість вересксучки призначать засмажену васільєву.
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04.09.2024 17:14 Відповісти
що, ще гірше верещучки ?
такого НЕ буває !
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04.09.2024 17:32 Відповісти
Я оптіміст.
Коли песіміст (такий як пан) каже: "гірше не буває", я заперечую: "буває, буває!"
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04.09.2024 18:41 Відповісти
То мабуть діти ждунів.
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04.09.2024 17:15 Відповісти
Цих дітей там тримають звіри які добре знають що буде з тими дітьми. Недавно кацапська потвора видав откровение як вони з групою згвалтували та потім вбили жінок, дівчаток та хлопчиків в Авдіївці. Це гірше ніж самогубство...
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04.09.2024 17:26 Відповісти
Але ще минулого тижня вже були повідомлення, що місцева поліція та ТЦК організовано покинули місто. Захищати? Та навіщо? Вони ж неймовірно цінні бубочки, і будуть вкрай потрібні народу України трохи західніше, подалі від обстрілів.
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04.09.2024 17:29 Відповісти
у этих деток мозги уже засраны ихними ждущими родителями по самую крышку. Не надо на них больше тратить ресурсы, это будущая пятая колона и попадут они в кацапщину или останутся в Украине - для государства они по любому давно потеряны.
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05.09.2024 00:05 Відповісти
 
 