Ймовірна втрата Покровська не обвалить фронт. Головне - щоб це не спричинило серію катастроф, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Ймовірна втрата Покровська не означатиме, що Україна програла війну.
Про це в інтерв'ю Radio NV заявив нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ворог далі так просуватиметься, то логічно, що найближчим часом він дійде до Покровська. Тому битва за Покровськ буде залежати від того, які ми матимемо ресурси і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням. Сподіваюсь, що ворога, по-перше, не допустять туди. А по-друге, що ворогу буде досить дорого коштувати просування і до Покровська, і через Покровськ", - зазначив парламентар.
Також Костенко поділився думкою, чи вплине на фронт ймовірна втрата Покровська.
"Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Хтось каже, що це все, логістичні шляхи закрито, ми не зможемо тримати оборону і весь Донбас буде захоплено. Я із цим не згоден, то що противник поступово захоплює території. Є ключові території, є висоти, але навіть якщо він візьме Покровськ, це не означатиме, що війну програно. Це буде ще один бій в цій війні. Тому битимемося далі, ніякої катастрофи 100% не станеться. Звичайно, щоб це не стало в подальшому серією катастроф, які призведуть до подальшої поразки", - додав нардеп.
За словами парламентаря, зараз росіяни кинули всі сили та засоби, щоб прорвати там оборону.
"Якщо зараз його зупинити, то у противника великих резервів немає, щоб діяти на інших напрямках. Тому все, що є вони зосереджують тут. Треба зробити так, щоб він туди не дійшов. Сподіватимемося, що наше командування так і зробить", - підсумував Костенко.
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Йдеться про втрату контролю над військами. Під час планового відступу війська відступають на підготовлені позиції. А тут немає підготовлених позицій. Війська просто відступають. Вони не біжать, а відступають.
Hа Покровському напрямку Україна досі не має добре підготовлених фортифікаційних споруд. Три лінії укріплень, збудовані Порошенком, зіграли величезну роль у тому, щоб зупинити Путіна тоді.
Порошенко розумів, що наступ нарветься на лінії фортифікації і загрузне.
Їх почали будувати в січні 2015 року, якраз під Дебальцевим, а першу лінію збудували за два тижні. Третя, капітальна, зайняла рік. Ці фортифікаційні споруди вірою і правдою служили Україні, і були основними трьома лініями фортифікаційних споруд, які працювали в цій війні.
Напередодні падіння Авдіївки Зеленський категорично не погоджувався з тодішнім головнокомандувачем Залужним, який вимагав будівництва фортифікаційних споруд. Зеленський наполягав на наступі. Був звільнений Залужний, впала Авдіївка, і виявилося, що за нею не було побудовано серйозних укріплень. Оборона за Авдіївкою "напрочуд слабка", пише NYT, проаналізувавши супутникові знімки. При цьому на оборону було виділено достатньо коштів.
У Харківській області фортифікаційні споруди також не будували. СБУ відкрила 30 кримінальних проваджень за фактом розкрадання 20 мільярдів гривень під час їх будівництва. Це трохи менше половини виділених грошей.
А тепер виявляється, що під Покровськом нормальних фортифікаційних споруд теж не будували. Головне, що досі стримує російські війська - це та сама «третя лінія» оборони Порошенка, розсипана і занедбана, яку нашвидкуруч привели до ладу в тих місцях, де вона не була прорвана (як в Очеретині).