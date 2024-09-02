Ймовірна втрата Покровська не обвалить фронт. Головне - щоб це не спричинило серію катастроф, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Ймовірна втрата Покровська не означатиме, що Україна програла війну.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ворог далі так просуватиметься, то логічно, що найближчим часом він дійде до Покровська. Тому битва за Покровськ буде залежати від того, які ми матимемо ресурси і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням. Сподіваюсь, що ворога, по-перше, не допустять туди. А по-друге, що ворогу буде досить дорого коштувати просування і до Покровська, і через Покровськ", - зазначив парламентар.

Також Костенко поділився думкою, чи вплине на фронт ймовірна втрата Покровська.

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"Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Хтось каже, що це все, логістичні шляхи закрито, ми не зможемо тримати оборону і весь Донбас буде захоплено. Я із цим не згоден, то що противник поступово захоплює території. Є ключові території, є висоти, але навіть якщо він візьме Покровськ, це не означатиме, що війну програно. Це буде ще один бій в цій війні. Тому битимемося далі, ніякої катастрофи 100% не станеться. Звичайно, щоб це не стало в подальшому серією катастроф, які призведуть до подальшої поразки", - додав нардеп.

За словами парламентаря, зараз росіяни кинули всі сили та засоби, щоб прорвати там оборону.

"Якщо зараз його зупинити, то у противника великих резервів немає, щоб діяти на інших напрямках. Тому все, що є вони зосереджують тут. Треба зробити так, щоб він туди не дійшов. Сподіватимемося, що наше командування так і зробить", - підсумував Костенко.

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