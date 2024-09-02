Вероятная потеря Покровска не обрушит фронт. Главное - чтобы это не повлекло за собой серию катастроф, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Вероятная потеря Покровска не будет означать, что Украина проиграла войну.
Об этом в интервью Radio NV заявил нардеп "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Если враг дальше так будет продвигаться, то логично, что в ближайшее время он дойдет до Покровска. Поэтому битва за Покровск будет зависеть от того, какие мы будем иметь ресурсы и какие будут приняты решения нашим командованием. Надеюсь, что врага, во-первых, не допустят туда. А во-вторых, что врагу будет достаточно дорого стоить продвижение и в Покровск, и через Покровск", - отметил парламентарий.
Также Костенко поделился мнением, повлияет ли на фронт вероятная потеря Покровска.
"Повлияет ли это как-то на фронт? Конечно, это наш город. Или это обвалит весь фронт? Кто-то говорит, что это - все, логистические пути закрыты, мы не сможем держать оборону, и весь Донбасс будет захвачен. Я с этим не согласен - что противник постепенно захватывает территории. Есть ключевые территории, есть высоты, но даже если он возьмет Покровск, это не будет означать, что война проиграна. Это будет еще один бой в этой войне. Поэтому будем биться дальше, никакой катастрофы 100% не произойдет. Конечно, чтобы это не стало в дальнейшем серией катастроф, которые приведут к дальнейшему поражению", - добавил нардеп.
По словам парламентария, сейчас россияне бросили все силы и средства, чтобы прорвать там оборону.
"Если сейчас его остановить, то у противника больших резервов нет, чтобы действовать на других направлениях. Поэтому все, что есть они сосредотачивают здесь. Надо сделать так, чтобы он туда не дошел. Будем надеяться, что наше командование так и сделает", - подытожил Костенко.
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Йдеться про втрату контролю над військами. Під час планового відступу війська відступають на підготовлені позиції. А тут немає підготовлених позицій. Війська просто відступають. Вони не біжать, а відступають.
Hа Покровському напрямку Україна досі не має добре підготовлених фортифікаційних споруд. Три лінії укріплень, збудовані Порошенком, зіграли величезну роль у тому, щоб зупинити Путіна тоді.
Порошенко розумів, що наступ нарветься на лінії фортифікації і загрузне.
Їх почали будувати в січні 2015 року, якраз під Дебальцевим, а першу лінію збудували за два тижні. Третя, капітальна, зайняла рік. Ці фортифікаційні споруди вірою і правдою служили Україні, і були основними трьома лініями фортифікаційних споруд, які працювали в цій війні.
Напередодні падіння Авдіївки Зеленський категорично не погоджувався з тодішнім головнокомандувачем Залужним, який вимагав будівництва фортифікаційних споруд. Зеленський наполягав на наступі. Був звільнений Залужний, впала Авдіївка, і виявилося, що за нею не було побудовано серйозних укріплень. Оборона за Авдіївкою "напрочуд слабка", пише NYT, проаналізувавши супутникові знімки. При цьому на оборону було виділено достатньо коштів.
У Харківській області фортифікаційні споруди також не будували. СБУ відкрила 30 кримінальних проваджень за фактом розкрадання 20 мільярдів гривень під час їх будівництва. Це трохи менше половини виділених грошей.
А тепер виявляється, що під Покровськом нормальних фортифікаційних споруд теж не будували. Головне, що досі стримує російські війська - це та сама «третя лінія» оборони Порошенка, розсипана і занедбана, яку нашвидкуруч привели до ладу в тих місцях, де вона не була прорвана (як в Очеретині).