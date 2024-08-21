Операцией в Курской области Украина показала, что способна к активным действиям, - нардеп "Голоса" Костенко

Украина способна к активным действиям, которым Россия не в состоянии противостоять. Более того - враг не способен найти резервы в достаточном количестве, чтобы одномоментно бросить их на защиту своей границы. И это показала операция в Курской области.

Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина показала, что она перешла эти красные линии по атаке российской территории. Россияне ничего не смогли этому противопоставить. Да, это нелегкая прогулка, там ведутся бои, но это успех во многих аспектах: и в международном, и во внутреннем, и в морально-психологическом. Это серьезная операция, последствия которой еще будут проявляться в дальнейшем.

Стратегически эта операция показала, что россия не готова к защите всех 3 тысяч километров своей границы. Их основные усилия (а это контрактники, которым платят огромные деньги) находятся на направлениях, где ведутся активные боевые действия (восточное и южное направления)", - объяснил народный депутат.

По словам Костенко, хотя Путин и понимает угрозу ситуации на Курщине, достаточных резервов, чтобы остановить ВСУ на этом направлении сейчас у него нет.

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"Путин действительно воспринимает ситуацию в Курской области как серьезную угрозу, об этом есть данные от нашей разведки. Вопрос в том, что Россия сейчас на этом направлении не имеет достаточных резервов, которые можно бросить одномоментно в большом количестве, чтобы заблокировать ход наших войск. Инициатива до сих пор на нашей стороне.

Наша задача - иметь резервы, формировать подразделения, которые будут представлять угрозу для границы РФ. Ведь, чтобы ее защитить, врагу постоянно нужно будет выискивать какие-то свои силы", - резюмировал представитель "Голоса".