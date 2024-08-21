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Новости Война
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Операцией в Курской области Украина показала, что способна к активным действиям, - нардеп "Голоса" Костенко

костенко

Украина способна к активным действиям, которым Россия не в состоянии противостоять. Более того - враг не способен найти резервы в достаточном количестве, чтобы одномоментно бросить их на защиту своей границы. И это показала операция в Курской области.

Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина показала, что она перешла эти красные линии по атаке российской территории. Россияне ничего не смогли этому противопоставить. Да, это нелегкая прогулка, там ведутся бои, но это успех во многих аспектах: и в международном, и во внутреннем, и в морально-психологическом. Это серьезная операция, последствия которой еще будут проявляться в дальнейшем.

Стратегически эта операция показала, что россия не готова к защите всех 3 тысяч километров своей границы. Их основные усилия (а это контрактники, которым платят огромные деньги) находятся на направлениях, где ведутся активные боевые действия (восточное и южное направления)", - объяснил народный депутат.

По словам Костенко, хотя Путин и понимает угрозу ситуации на Курщине, достаточных резервов, чтобы остановить ВСУ на этом направлении сейчас у него нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой эвакуации местного населения из Курщины в Украину не проводится, - нардеп "Голоса", воин Костенко

"Путин действительно воспринимает ситуацию в Курской области как серьезную угрозу, об этом есть данные от нашей разведки. Вопрос в том, что Россия сейчас на этом направлении не имеет достаточных резервов, которые можно бросить одномоментно в большом количестве, чтобы заблокировать ход наших войск. Инициатива до сих пор на нашей стороне.

Наша задача - иметь резервы, формировать подразделения, которые будут представлять угрозу для границы РФ. Ведь, чтобы ее защитить, врагу постоянно нужно будет выискивать какие-то свои силы", - резюмировал представитель "Голоса".

Автор: 

Голос партия (499) Костенко Роман (165) Курск (1072)


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Топ комментарии
+5
***** якась - здаються українські території!
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21.08.2024 19:28
+3
*****, як виявилось, може взагалі нічого не робити в Курській області та чекати на виведення наших військ. Міжнародне право змушує Україну повністю забезпечувати населення окупованих територій і сковує там війська. Просування ЗСУ вглиб ********** може призвести до розриву логістики, оточення та знищення окупаційного контингенту. Теоретично ми можемо там повністю розбити всю інфраструктуру і зробити ці місця непридатними для життя, але такі дії не будуть схвалені союзниками. Гіпотетично можна зайти в тил Бєлгорода і стерти на порох з двох сторін все що там ворушиться і стріляє по Харкову. І це єдине що можна зробити не віддаляючись від своїх кордонів. Якщо ЗСУ не будуть рухатись вздовж кордону, то ***** буде продовжувати захоплювати Донеччину і бити по Харкову. І в чому ж тоді користь Україні від витрат на окупацію?
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21.08.2024 19:58
+2
https://x.com/i/status/1826189478983016489 щоденні лапті аладіна
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21.08.2024 20:12
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Правила форума Совет форумчан
***** якась - здаються українські території!
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21.08.2024 19:28 Ответить
Є інформація,що кацапів можуть
взяти в котел,а куряни переходять
на бік ЗСУ.Десятки знищеної
техніки орків.
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21.08.2024 19:52 Ответить
Так має бути.
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21.08.2024 20:16 Ответить
Доброволець 24ОШБ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» розповів про вчорашній «наступ» на Запорізькому напрямку.
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21.08.2024 19:55 Ответить
*****, як виявилось, може взагалі нічого не робити в Курській області та чекати на виведення наших військ. Міжнародне право змушує Україну повністю забезпечувати населення окупованих територій і сковує там війська. Просування ЗСУ вглиб ********** може призвести до розриву логістики, оточення та знищення окупаційного контингенту. Теоретично ми можемо там повністю розбити всю інфраструктуру і зробити ці місця непридатними для життя, але такі дії не будуть схвалені союзниками. Гіпотетично можна зайти в тил Бєлгорода і стерти на порох з двох сторін все що там ворушиться і стріляє по Харкову. І це єдине що можна зробити не віддаляючись від своїх кордонів. Якщо ЗСУ не будуть рухатись вздовж кордону, то ***** буде продовжувати захоплювати Донеччину і бити по Харкову. І в чому ж тоді користь Україні від витрат на окупацію?
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21.08.2024 19:58 Ответить
Якщо не розвивати успіх то про ЗСУ союзники скоро скажуть: "Іноді навіть сліпа білка знаходить жолудь". Образно кажучи, тоді четвірка коней Попелюшки пертвориться на на пацюків, а ошатне платтячко на дрантя...
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21.08.2024 20:05 Ответить
Єдина можливість - залишати після себе проукраїнський тил. Та й перед собою також. Вирішальною буде грамотна пропаганда. Тоді й логістика та все інше буде. Треба виправляти всі помилки УНР.
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21.08.2024 20:21 Ответить
Інформаційну війну ми програємо. У нас немає в ефірі грамотних пропагандистів. Але ... наповнений українським хавчиком курський холодильник здатний це частково компенсувати. Але ж дивлячись на наших пенсіонерів та біженців жаба давить - кацапи хотіли нас мертвими, а тепер утримуй їх...
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21.08.2024 21:07 Ответить
кацапи роблять фотки, як вони зйобують з https://www.google.com/maps/place/Martynovka,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307833/@51.256803,35.3751166,3733m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4128d6322977b597:0xe4564784a31752ca!8m2!3d51.246052!4d35.3657963!16s%2Fg%2F11lrdl_j6h?entry=ttu Мартиновки .

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21.08.2024 20:03 Ответить
https://x.com/i/status/1826189478983016489 щоденні лапті аладіна
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21.08.2024 20:12 Ответить
- а далі Цензор на телемарафоні.
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21.08.2024 20:23 Ответить
Розпочались бої за наступний крупний населений пункт на території Курської області - селище Корєнєво. Про це пише німецьке видання BILD. https://x.com/i/status/1826173551474352191 На відео один із захоплених українцями укріплених районів в Курській області. Такі зараз активно будуються біля Корєнєва.
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21.08.2024 20:36 Ответить
 
 