Никакой эвакуации местного населения с Курщины в Украину не проводится, - нардеп "Голоса", воин Костенко

В настоящее время эвакуация местных жителей на территорию Украины с территорий Курской области РФ, которая находится под контролем ВСУ, не проводится. Население на Курщине в районах, где не ведутся бои, может выезжать самостоятельно без помощи Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода заявил секретарь оборонного парламентского комитета, нардеп "Голоса" воин Роман Костенко, который побывал на Курщине.

"Если бы, видимо, уже происходила какая-то эвакуация, я бы об этом знал. Но сейчас никакой эвакуации не происходит. То, что я знаю, - люди там живут и те города, населенные пункты, которые оказались в тылу украинских войск, там в принципе боевых действий нет, там люди просто продолжают жить, там создана наша комендатура под руководством генерала Эдуарда Москалева. Они там удерживают порядок и обеспечивают жизнедеятельность потому, что согласно Женевским конвенциям, оккупированные территории, государство, которое их оккупирует, должно отвечать за все то, что там происходит. Вот мы оккупировали эти территории, и теперь наша задача отвечать за местное население, которое там есть", - рассказал Костенко.

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Отвечая на вопрос, позволяет ли российская сторона гражданам России, которые хотят выехать из неподконтрольной России части Курской области на территорию, контролируемую РФ, сделать это, Костенко говорит, что местные жители имеют такую возможность.

"Там есть возможность у гражданских проезжать. Там не сплошная линия фронта. Поэтому есть возможность, а уж пропускают ли россияне, это уже россияне могут, как пропускать, так и уничтожать еще на подходе. Поэтому это уже сейчас сложно проконтролировать, потому что идут боевые действия, и там, где идут столкновения, - там точно не ездят гражданские; там, где нет (боевых действий, - ред.) и есть какие-то полевые дороги - там проконтролировать достаточно сложно", - отметил воин.

Гражданскому населению безопасно находиться в части Курской области, которая контролируется Вооруженными силами Украины и где не ведутся боевые действия. Для российских граждан нет угрозы, а также нет необходимости выезжать оттуда, добавил Костенко.

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