УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 412 7

Ніякої евакуації місцевого населення з Курщини в Україну не проводиться, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Евакуація з Курської області в Україну не відбувається

Наразі евакуація місцевих жителів на територію України з територій Курської області РФ, яка під контролем ЗСУ, не проводиться. Населення на Курщині в районах, де не ведуться бої, може виїжджати самостійно без допомоги України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, який побував на Курщині.

"Якби, мабуть, уже відбувалася якась евакуація, я б про це знав. Але зараз ніякої евакуації не відбувається. Те, що я знаю – люди там живуть і ті міста, населені пункти, які опинилися в тилу українських військ, там в принципі бойових дій немає, там люди просто продовжують жити, там створена наша комендатура під керівництвом генерала Едуарда Москальова, вони там утримують порядок і забезпечують життєдіяльність тому, що згідно з Женевськими конвенціями, окуповані території, держава, яка їх окуповує, має відповідати за все те, що там відбувається. Ось ми окупували ці території і тепер наше завдання відповідати за місцеве населення, яке там є", – розповів Костенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна намагається подвоїти територію Росії, яку вона контролює, руйнуючи мости та блокуючи підкріплення ворога, - Forbes

Відповідаючи на питання, чи дозволяє російська сторона громадянам Росії, які хочуть виїхати з непідконтрольної Росії частини Курської області на територію, контрольовану РФ, зробити це, Костенко каже, що місцеві жителі мають таку можливість.

"Там є можливість у цивільних проїздити. Там не суцільна лінія фронту. Тому є можливість, а вже чи росіяни пропускають, це вже росіяни можуть, як пропускати, так і знищувати ще на підході. Тому це вже зараз складно проконтролювати, бо йдуть бойові дії, і там, де йдуть сутички – там точно не їздять цивільні; там, де немає (бойових дій – ред.) і є якісь польові дороги – там проконтролювати досить складно", - зазначив воїн.

Цивільному населенню безпечно перебувати в Курській області, яка контролюється Збройними силами України і де не ведуться бойові дії. Для російських громадян немає загрози, а також нема потреби виїжджати звідти, додав Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масової евакуації з Курщини на ТОТ Запорізької області немає, - очільник ОВА Федоров

Автор: 

евакуація (2308) Костенко Роман (206) Курськ (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там створена наша комендатура під керівництвом генерала Едуарда Москальова Джерело:

показати весь коментар
20.08.2024 13:14 Відповісти
ліліпутін наказав беженців з курщини пересиляти в Бахмут та Авдіївку - тому таки пересиляють касапів до України.
показати весь коментар
20.08.2024 13:22 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 13:23 Відповісти
Квартири (покинуті українцями) в Мелітополі тільки для бурят-монголів "па оргнабору".
показати весь коментар
20.08.2024 13:29 Відповісти
А як же відео, з гарячої лінії верещучки, про можливість прохачів- кацапів евакуйовуватись в Україну?
показати весь коментар
20.08.2024 13:28 Відповісти
Так виходить шо ота ********* с3,14зділа?
показати весь коментар
20.08.2024 14:59 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/PKrRA2O38Kw "Ох, українці! Нічому нас історія не вчить. Шевченко нам не указ. Біженці з Курщини" (0:58)
показати весь коментар
20.08.2024 16:30 Відповісти
 
 