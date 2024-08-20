Ніякої евакуації місцевого населення з Курщини в Україну не проводиться, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Наразі евакуація місцевих жителів на територію України з територій Курської області РФ, яка під контролем ЗСУ, не проводиться. Населення на Курщині в районах, де не ведуться бої, може виїжджати самостійно без допомоги України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, який побував на Курщині.

"Якби, мабуть, уже відбувалася якась евакуація, я б про це знав. Але зараз ніякої евакуації не відбувається. Те, що я знаю – люди там живуть і ті міста, населені пункти, які опинилися в тилу українських військ, там в принципі бойових дій немає, там люди просто продовжують жити, там створена наша комендатура під керівництвом генерала Едуарда Москальова, вони там утримують порядок і забезпечують життєдіяльність тому, що згідно з Женевськими конвенціями, окуповані території, держава, яка їх окуповує, має відповідати за все те, що там відбувається. Ось ми окупували ці території і тепер наше завдання відповідати за місцеве населення, яке там є", – розповів Костенко.

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Відповідаючи на питання, чи дозволяє російська сторона громадянам Росії, які хочуть виїхати з непідконтрольної Росії частини Курської області на територію, контрольовану РФ, зробити це, Костенко каже, що місцеві жителі мають таку можливість.

"Там є можливість у цивільних проїздити. Там не суцільна лінія фронту. Тому є можливість, а вже чи росіяни пропускають, це вже росіяни можуть, як пропускати, так і знищувати ще на підході. Тому це вже зараз складно проконтролювати, бо йдуть бойові дії, і там, де йдуть сутички – там точно не їздять цивільні; там, де немає (бойових дій – ред.) і є якісь польові дороги – там проконтролювати досить складно", - зазначив воїн.

Цивільному населенню безпечно перебувати в Курській області, яка контролюється Збройними силами України і де не ведуться бойові дії. Для російських громадян немає загрози, а також нема потреби виїжджати звідти, додав Костенко.

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