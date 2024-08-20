Україна намагається подвоїти територію Росії, яку вона контролює, руйнуючи мости та блокуючи підкріплення ворога, - Forbes

За чотири дні ЗСУ вдалось зруйнувати чотири мости, три з яких – великі бетонні прольоти, і ще один – понтонний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

"Неясно, скільки ще мостів - постійних або тимчасових - українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу", - вважають журналісти.

Як повідомляють у Forbes, згідно з супутниковими знімками, отриманими з території Курщини, три постійні мости через водні артерії, які ЗСУ атакували між 16 і 19 серпня, були єдиними великими постійними спорудами такого роду.

Журналісти вважають, що армії РФ доведеться тепер повністю покладатися на тимчасові понтонні мости - але вони досить ненадійні, і ЗСУ буде набагато легше їх зруйнувати, ніж постійні бетонні.

"Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з’являться в тому ж районі", - підсумували в Forbes.

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