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Україна намагається подвоїти територію Росії, яку вона контролює, руйнуючи мости та блокуючи підкріплення ворога, - Forbes

ЗСУ знищують мости у Курській області

За чотири дні ЗСУ вдалось зруйнувати чотири мости, три з яких – великі бетонні прольоти, і ще один – понтонний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

"Неясно, скільки ще мостів - постійних або тимчасових - українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу", - вважають журналісти.

Як повідомляють у Forbes, згідно з супутниковими знімками, отриманими з території Курщини, три постійні мости через водні артерії, які ЗСУ атакували між 16 і 19 серпня, були єдиними великими постійними спорудами такого роду.

Журналісти вважають, що армії РФ доведеться тепер повністю покладатися на тимчасові понтонні мости - але вони досить ненадійні, і ЗСУ буде набагато легше їх зруйнувати, ніж постійні бетонні.

"Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з’являться в тому ж районі", - підсумували в Forbes.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція у Курській області: ЗСУ хочуть помститися російським військовим якомога сильніше, - The Independent

Автор: 

росія (65010) ЗСУ (7519) Курськ (1099)


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Існування росіі та росіан на совісті України та українців.
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20.08.2024 10:25 Відповісти
совість - поняття ефімерне - ніпрощо
існування росії - це питання часу, а час це конкретно
думаю багато територій росії впослідку ввійде до складу України - але це лише моя думка.
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20.08.2024 13:41 Відповісти
Сумлі́ння, або со́вістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етична відповідальність за свою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінку перед собою та оточенням.
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20.08.2024 14:11 Відповісти
Немає закону про совість - тому совість вигадка вельмож для простолюдинів.
вельможі законів совісті НІКОЛИ не дотримуються.
Типовий приклад "кацапська честь офіцера"
Поняття совісті - частина моральних принципів... Моральні принципи вигадують ті хто мають владу щоб тримати у покорі чернь.
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20.08.2024 15:33 Відповісти
на Курщині ЗСУ діють грамотно, але

на Донбасі - катастрофа ! 👿
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20.08.2024 11:47 Відповісти
 
 