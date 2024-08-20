Україна намагається подвоїти територію Росії, яку вона контролює, руйнуючи мости та блокуючи підкріплення ворога, - Forbes
За чотири дні ЗСУ вдалось зруйнувати чотири мости, три з яких – великі бетонні прольоти, і ще один – понтонний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.
"Неясно, скільки ще мостів - постійних або тимчасових - українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу", - вважають журналісти.
Як повідомляють у Forbes, згідно з супутниковими знімками, отриманими з території Курщини, три постійні мости через водні артерії, які ЗСУ атакували між 16 і 19 серпня, були єдиними великими постійними спорудами такого роду.
Журналісти вважають, що армії РФ доведеться тепер повністю покладатися на тимчасові понтонні мости - але вони досить ненадійні, і ЗСУ буде набагато легше їх зруйнувати, ніж постійні бетонні.
"Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з’являться в тому ж районі", - підсумували в Forbes.
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існування росії - це питання часу, а час це конкретно
думаю багато територій росії впослідку ввійде до складу України - але це лише моя думка.
вельможі законів совісті НІКОЛИ не дотримуються.
Типовий приклад "кацапська честь офіцера"
Поняття совісті - частина моральних принципів... Моральні принципи вигадують ті хто мають владу щоб тримати у покорі чернь.
на Донбасі - катастрофа ! 👿