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Украина пытается удвоить территорию России, которую она контролирует, разрушая мосты и блокируя подкрепление врага, - Forbes

ЗСУ знищують мости у Курській області

За четыре дня ВСУ удалось разрушить четыре моста, три из которых - большие бетонные пролеты, и еще один - понтонный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.

"Неясно, сколько еще мостов - постоянных или временных - украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса", - считают журналисты.

Как сообщают в Forbes, согласно спутниковым снимкам, полученным с территории Курщины, три постоянных моста через водные артерии, которые ВСУ атаковали между 16 и 19 августа, были единственными крупными постоянными сооружениями такого рода.

Журналисты считают, что армии РФ придется теперь полностью полагаться на временные понтонные мосты - но они достаточно ненадежны, и ВСУ будет гораздо легче их разрушить, чем постоянные бетонные.

"Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить любые временные мосты, которые появятся в том же районе", - подытожили в Forbes.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция в Курской области: ВСУ хотят отомстить российским военным как можно сильнее, - The Independent

Автор: 

россия (95420) ВСУ (6565) Курск (1088)


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Існування росіі та росіан на совісті України та українців.
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20.08.2024 10:25 Ответить
совість - поняття ефімерне - ніпрощо
існування росії - це питання часу, а час це конкретно
думаю багато територій росії впослідку ввійде до складу України - але це лише моя думка.
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20.08.2024 13:41 Ответить
Сумлі́ння, або со́вістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етична відповідальність за свою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінку перед собою та оточенням.
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20.08.2024 14:11 Ответить
Немає закону про совість - тому совість вигадка вельмож для простолюдинів.
вельможі законів совісті НІКОЛИ не дотримуються.
Типовий приклад "кацапська честь офіцера"
Поняття совісті - частина моральних принципів... Моральні принципи вигадують ті хто мають владу щоб тримати у покорі чернь.
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20.08.2024 15:33 Ответить
на Курщині ЗСУ діють грамотно, але

на Донбасі - катастрофа ! 👿
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20.08.2024 11:47 Ответить
 
 