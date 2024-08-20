Украина пытается удвоить территорию России, которую она контролирует, разрушая мосты и блокируя подкрепление врага, - Forbes
За четыре дня ВСУ удалось разрушить четыре моста, три из которых - большие бетонные пролеты, и еще один - понтонный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.
"Неясно, сколько еще мостов - постоянных или временных - украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса", - считают журналисты.
Как сообщают в Forbes, согласно спутниковым снимкам, полученным с территории Курщины, три постоянных моста через водные артерии, которые ВСУ атаковали между 16 и 19 августа, были единственными крупными постоянными сооружениями такого рода.
Журналисты считают, что армии РФ придется теперь полностью полагаться на временные понтонные мосты - но они достаточно ненадежны, и ВСУ будет гораздо легче их разрушить, чем постоянные бетонные.
"Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить любые временные мосты, которые появятся в том же районе", - подытожили в Forbes.
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існування росії - це питання часу, а час це конкретно
думаю багато територій росії впослідку ввійде до складу України - але це лише моя думка.
вельможі законів совісті НІКОЛИ не дотримуються.
Типовий приклад "кацапська честь офіцера"
Поняття совісті - частина моральних принципів... Моральні принципи вигадують ті хто мають владу щоб тримати у покорі чернь.
на Донбасі - катастрофа ! 👿