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Новини Війна
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Операцією в Курській області Україна показала, що здатна до активних дій, - нардеп "Голосу" Костенко

костенко

Україна здатна до активних дій, яким Росія не в змозі протистояти. Більше того — ворог не здатен знайти резерви в достатній кількості, щоб одномоментно кинути їх на захист свого кордону. І це показала операція в Курській області.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна показала, що вона перейшла ці червоні лінії щодо атаки російської території. росіяни нічого не змогли цьому протиставити. Так, це нелегка прогулянка, там ведуться бої, але це успіх в багатьох аспектах: і в міжнародному, і у внутрішньому, і в морально-психологічному. Це серйозна операція, наслідки якої ще будуть проявлятися в подальшому.

Стратегічно ця операція показала, що росія не готова до захисту всіх 3 тисяч кілометрів свого кордону. Їхні основні зусилля (а це контрактники, яким платять величезні гроші) знаходяться на напрямках, де ведуться активні бойові дії (східний і південний напрямки)", — пояснив народний депутат.

За словами Костенка, хоча Путін і розуміє загрозу ситуації на Курщині, достатніх резервів, щоб зупинити ЗСУ на цьому напрямку зараз у нього немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякої евакуації місцевого населення з Курщини в Україну не проводиться, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

"Путін справді сприймає ситуацію в Курській області як серйозну загрозу, про це є дані від нашої розвідки. Питання в тому, що Росія зараз на цьому напрямку не має достатніх резервів, які можна кинути одномоментно у великій кількості, щоб заблокувати хід наших військ. Ініціатива досі на нашій стороні.

Наше завдання — мати резерви, формувати підрозділи, які становитимуть загрозу для кордону РФ. Адже, щоб його захисти, ворогу постійно потрібно буде вишукувати якісь свої сили", — резюмував представник "Голосу".

Автор: 

Голос партія (512) Костенко Роман (204) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+5
***** якась - здаються українські території!
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21.08.2024 19:28
+3
*****, як виявилось, може взагалі нічого не робити в Курській області та чекати на виведення наших військ. Міжнародне право змушує Україну повністю забезпечувати населення окупованих територій і сковує там війська. Просування ЗСУ вглиб ********** може призвести до розриву логістики, оточення та знищення окупаційного контингенту. Теоретично ми можемо там повністю розбити всю інфраструктуру і зробити ці місця непридатними для життя, але такі дії не будуть схвалені союзниками. Гіпотетично можна зайти в тил Бєлгорода і стерти на порох з двох сторін все що там ворушиться і стріляє по Харкову. І це єдине що можна зробити не віддаляючись від своїх кордонів. Якщо ЗСУ не будуть рухатись вздовж кордону, то ***** буде продовжувати захоплювати Донеччину і бити по Харкову. І в чому ж тоді користь Україні від витрат на окупацію?
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21.08.2024 19:58
+2
https://x.com/i/status/1826189478983016489 щоденні лапті аладіна
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21.08.2024 20:12
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***** якась - здаються українські території!
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21.08.2024 19:28 Відповісти
Є інформація,що кацапів можуть
взяти в котел,а куряни переходять
на бік ЗСУ.Десятки знищеної
техніки орків.
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21.08.2024 19:52 Відповісти
Так має бути.
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21.08.2024 20:16 Відповісти
Доброволець 24ОШБ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» розповів про вчорашній «наступ» на Запорізькому напрямку.
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21.08.2024 19:55 Відповісти
*****, як виявилось, може взагалі нічого не робити в Курській області та чекати на виведення наших військ. Міжнародне право змушує Україну повністю забезпечувати населення окупованих територій і сковує там війська. Просування ЗСУ вглиб ********** може призвести до розриву логістики, оточення та знищення окупаційного контингенту. Теоретично ми можемо там повністю розбити всю інфраструктуру і зробити ці місця непридатними для життя, але такі дії не будуть схвалені союзниками. Гіпотетично можна зайти в тил Бєлгорода і стерти на порох з двох сторін все що там ворушиться і стріляє по Харкову. І це єдине що можна зробити не віддаляючись від своїх кордонів. Якщо ЗСУ не будуть рухатись вздовж кордону, то ***** буде продовжувати захоплювати Донеччину і бити по Харкову. І в чому ж тоді користь Україні від витрат на окупацію?
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21.08.2024 19:58 Відповісти
Якщо не розвивати успіх то про ЗСУ союзники скоро скажуть: "Іноді навіть сліпа білка знаходить жолудь". Образно кажучи, тоді четвірка коней Попелюшки пертвориться на на пацюків, а ошатне платтячко на дрантя...
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21.08.2024 20:05 Відповісти
Єдина можливість - залишати після себе проукраїнський тил. Та й перед собою також. Вирішальною буде грамотна пропаганда. Тоді й логістика та все інше буде. Треба виправляти всі помилки УНР.
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21.08.2024 20:21 Відповісти
Інформаційну війну ми програємо. У нас немає в ефірі грамотних пропагандистів. Але ... наповнений українським хавчиком курський холодильник здатний це частково компенсувати. Але ж дивлячись на наших пенсіонерів та біженців жаба давить - кацапи хотіли нас мертвими, а тепер утримуй їх...
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21.08.2024 21:07 Відповісти
кацапи роблять фотки, як вони зйобують з https://www.google.com/maps/place/Martynovka,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307833/@51.256803,35.3751166,3733m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4128d6322977b597:0xe4564784a31752ca!8m2!3d51.246052!4d35.3657963!16s%2Fg%2F11lrdl_j6h?entry=ttu Мартиновки .

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21.08.2024 20:03 Відповісти
https://x.com/i/status/1826189478983016489 щоденні лапті аладіна
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21.08.2024 20:12 Відповісти
- а далі Цензор на телемарафоні.
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21.08.2024 20:23 Відповісти
Розпочались бої за наступний крупний населений пункт на території Курської області - селище Корєнєво. Про це пише німецьке видання BILD. https://x.com/i/status/1826173551474352191 На відео один із захоплених українцями укріплених районів в Курській області. Такі зараз активно будуються біля Корєнєва.
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21.08.2024 20:36 Відповісти
 
 