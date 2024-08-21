Операцією в Курській області Україна показала, що здатна до активних дій, - нардеп "Голосу" Костенко

Україна здатна до активних дій, яким Росія не в змозі протистояти. Більше того — ворог не здатен знайти резерви в достатній кількості, щоб одномоментно кинути їх на захист свого кордону. І це показала операція в Курській області.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна показала, що вона перейшла ці червоні лінії щодо атаки російської території. росіяни нічого не змогли цьому протиставити. Так, це нелегка прогулянка, там ведуться бої, але це успіх в багатьох аспектах: і в міжнародному, і у внутрішньому, і в морально-психологічному. Це серйозна операція, наслідки якої ще будуть проявлятися в подальшому.

Стратегічно ця операція показала, що росія не готова до захисту всіх 3 тисяч кілометрів свого кордону. Їхні основні зусилля (а це контрактники, яким платять величезні гроші) знаходяться на напрямках, де ведуться активні бойові дії (східний і південний напрямки)", — пояснив народний депутат.

За словами Костенка, хоча Путін і розуміє загрозу ситуації на Курщині, достатніх резервів, щоб зупинити ЗСУ на цьому напрямку зараз у нього немає.

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"Путін справді сприймає ситуацію в Курській області як серйозну загрозу, про це є дані від нашої розвідки. Питання в тому, що Росія зараз на цьому напрямку не має достатніх резервів, які можна кинути одномоментно у великій кількості, щоб заблокувати хід наших військ. Ініціатива досі на нашій стороні.

Наше завдання — мати резерви, формувати підрозділи, які становитимуть загрозу для кордону РФ. Адже, щоб його захисти, ворогу постійно потрібно буде вишукувати якісь свої сили", — резюмував представник "Голосу".