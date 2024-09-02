РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14450 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 047 22

Наступление РФ усилилось: 8 украинских городов Донбасса под ударом | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на Донбассе, где усилилось наступление российских оккупантов.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Почему сдают Покровск? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358) Покровск (593)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
А Зеленскому кажуть, що він геній і переможець. Дав наказ піти в Курську, і наступ на Донбасі сповільнився. Ходить носа задирає, типу, я Наполєончік.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:46
+6
Все идет по Зе плану.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:40
+5
От Покровска сразу к Одессе, недалеко и вообще.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
донбасу конец, вот куда дальше на этом энтузиазме путлер попрет- это дилемма, а если киев, одесса?
показать весь комментарий
02.09.2024 20:32 Ответить
От Покровска сразу к Одессе, недалеко и вообще.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:40 Ответить
Київ за три дніііііі!!!
показать весь комментарий
02.09.2024 21:21 Ответить
На Париж.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:41 Ответить
угробить Папашку старець
показать весь комментарий
02.09.2024 20:59 Ответить
Все идет по Зе плану.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:40 Ответить
А Зеленскому кажуть, що він геній і переможець. Дав наказ піти в Курську, і наступ на Донбасі сповільнився. Ходить носа задирає, типу, я Наполєончік.
показать весь комментарий
02.09.2024 20:46 Ответить
https://t.me/zloyodessit/22526 @ "Селидове.

Селидове для окупантів виявилося набагато міцнішим горішком, ніж Очеретине чи Новогродівка…

Основний напрямок, яким російські окупаційні війська (РОВ) намагаються прорватися в Селидове - це східний - вулиця Берегова. Але тут є нюанс.

Вулиця йде південним берегом річки Солона і перехід на північний берег можливий лише вулицею Миру, Павлова та Козацької. Але до них РОВ і близько ще не підійшли. А якщо підійдуть, то не факт, що там залишаться переходи.

Також важливо розуміти, що вулицею Миру йде канал від шахти ім.Коротченка, з териконом заввишки 40 метрів. Тобто східний напрямок удару для РОВ має ряд як мінімум природних і як максимум штучних перешкод, які, на відміну від Новогродівки, використовуються на всі 100% своїх можливостей.

З північного напрямку РОВ зайшли в зоні шахти «Котляревська» (колишня "росія"), але подальше просування застопорилося водовідстійниками та штучними висотами - териконом Коротченка. При цьому, захІд у саме місто строго з півночі із траси Е-50 по вулиці Лесі Українки з правого флангу підтискається каналом, а з лівого - териконом Коротченка. І щоб зайти в Селидове з півночі РОВ необхідно прориватися цим прямим коридором протяжністю 2,5 км, що прострілюється з висоти і вогневих точок. Такий собі - тир.

Зараз тиск на Селидове тільки наростає, але утримання цього укріпрайону Силами оборони України (СОУ) обіцяє куди більшу результативність і значно більше виснаження РОВ, аніж на напрямку Очеретине-Новогродівка.

Нині Селидове починає виконувати саме ту роль, яку по лінії Гродівка-Новогродівка не виконала донедавна багатообіцяюча Новогродівка."

https://focus.ua/static/storage/thumbs/1088x/e/d2/5d7d066d-8e3aa0652e643a07ec70014e82af4d2e.webp https://focus.ua/static/storage/thumbs/1088x/e/d2/5d7d066d-8e3aa0652e643a07ec70014e82af4d2e.webp https://focus.ua/static/storage/thumbs/1088x/e/d2/5d7d066d-8e3aa0652e643a07ec70014e82af4d2e.webp
показать весь комментарий
02.09.2024 20:59 Ответить
Вузьке місце
показать весь комментарий
02.09.2024 21:23 Ответить
Легше обороняти.
показать весь комментарий
02.09.2024 21:24 Ответить
Я поважаю Бутусова...
Якби завтра...
Після якоїсь мухи укусаа...
Він став.. гарантом...

Я б сказав...
Нема нічого кращого...
Чим Святе Хрещення...

І всіх би послав...
показать весь комментарий
02.09.2024 21:13 Ответить
На жаль очевидним з усього сказаного є те,що закінчиться це черговим недопущенням Бутусова на чергову пресконференцію ОПи.
показать весь комментарий
02.09.2024 21:29 Ответить
Прикро , якщо так станеться з Юрієм Бутусовим ,
але ж ми знаємо , що наш клоун на все здатний 🙁
показать весь комментарий
02.09.2024 22:41 Ответить
Так уускорився чи загальмувався? Ви якось домовтесь, одні одне, другі інше.
показать весь комментарий
02.09.2024 22:09 Ответить
Пів року тому зеля звільнив Залужного, тепер з кожним днем на фронті все гірше і гірше, не дивлячись на появу зброї і мобілізацію. Чому?! Впевнений що риба гниє з голови🤬
показать весь комментарий
02.09.2024 22:24 Ответить
Мобілізацію, взагалі-то, не припиняли
показать весь комментарий
02.09.2024 22:47 Ответить
Щира подяка Донбасу, що взяв на себе важких територіальний тягар зтримання другої армії.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:49 Ответить
 
 