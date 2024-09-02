Наступ РФ посилився: 8 українських міст Донбасу під ударом | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію на Донбасі, де посилився наступ російських окупантів.

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