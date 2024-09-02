Наступ РФ посилився: 8 українських міст Донбасу під ударом | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію на Донбасі, де посилився наступ російських окупантів.
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Селидове для окупантів виявилося набагато міцнішим горішком, ніж Очеретине чи Новогродівка…
Основний напрямок, яким російські окупаційні війська (РОВ) намагаються прорватися в Селидове - це східний - вулиця Берегова. Але тут є нюанс.
Вулиця йде південним берегом річки Солона і перехід на північний берег можливий лише вулицею Миру, Павлова та Козацької. Але до них РОВ і близько ще не підійшли. А якщо підійдуть, то не факт, що там залишаться переходи.
Також важливо розуміти, що вулицею Миру йде канал від шахти ім.Коротченка, з териконом заввишки 40 метрів. Тобто східний напрямок удару для РОВ має ряд як мінімум природних і як максимум штучних перешкод, які, на відміну від Новогродівки, використовуються на всі 100% своїх можливостей.
З північного напрямку РОВ зайшли в зоні шахти «Котляревська» (колишня "росія"), але подальше просування застопорилося водовідстійниками та штучними висотами - териконом Коротченка. При цьому, захІд у саме місто строго з півночі із траси Е-50 по вулиці Лесі Українки з правого флангу підтискається каналом, а з лівого - териконом Коротченка. І щоб зайти в Селидове з півночі РОВ необхідно прориватися цим прямим коридором протяжністю 2,5 км, що прострілюється з висоти і вогневих точок. Такий собі - тир.
Зараз тиск на Селидове тільки наростає, але утримання цього укріпрайону Силами оборони України (СОУ) обіцяє куди більшу результативність і значно більше виснаження РОВ, аніж на напрямку Очеретине-Новогродівка.
Нині Селидове починає виконувати саме ту роль, яку по лінії Гродівка-Новогродівка не виконала донедавна багатообіцяюча Новогродівка."
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Якби завтра...
Після якоїсь мухи укусаа...
Він став.. гарантом...
Я б сказав...
Нема нічого кращого...
Чим Святе Хрещення...
І всіх би послав...
але ж ми знаємо , що наш клоун на все здатний 🙁