Эвакуация из Покровска и громад вокруг продолжается: поезда будут курсировать до 11 сентября, - "Укрзализныця"

Поезда из Львова и Киева в Покровск продолжат курсировать до 11 сентября включительно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке "Укрзализныци".

Отмечается, что эвакуация из Покровска и громад вокруг продолжается: графики и точки посадки постоянно обновляются, чтобы минимизировать риски.

"Бесплатные эвакуационные рейсы для жителей прифронтовых районов Донецкой области продолжают выполняться ежедневно, при этом вместе с Донецкой военной администрацией призываем всех жителей максимально поторопиться и не подвергать себя и тех, кто осуществляет эвакуацию, большей опасности. Сбор людей происходит в определенных безопасных точках (все детали - по телефонам соответствующих горячих линий в конце сообщения), а места посадки на железнодорожный транспорт будут отныне варьироваться для выполнения протоколов безопасности. В частности, сегодняшний эвакуационный рейс отправится из Павлограда", - информируют в "Укрзализныце".

Читайте также: В Покровске до сих пор остаются 1076 детей, - ОВА

Также из соображений безопасности в координации с Донецкой военной администрацией Укрзализныця вносит коррективы в графики движения регулярных поездов в Донецкой области:

Ежедневный регулярный рейс из Львова и Киева в Покровск продолжает курсировать до 11.09 включительно, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, которые уже приобрели билеты. При этом, продажи открыты до 06.09 включительно из Львова и Киева и до 07.09 включительно из Покровска. Билеты можно найти во всех официальных каналах продаж Укрзализныци. Поэтому если вам следует забрать кого-то из Покровского района и выехать в более безопасные области - просим не медлить. В дальнейшем, пока ситуация с безопасностью не улучшится, будут доступны только эвакуационные рейсы с соответствующей регистрацией;

При этом, для минимизации рисков для пассажиров и поездных бригад, в отдельные дни поездки будут осуществляться комбинированно (поезд + автобус) в зависимости от оперативной ситуации на месте, но мы гарантируем - довезем всех.

Смотрите также: Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях, - "УЗ". ФОТО

Также в регионе продолжают курсирование пригородные рейсы, но решение об их назначении будут приниматься на ежедневной основе в зависимости от оперативной ситуации, все объявления будут делаться по месту на станциях отправления.

Ранее сообщалось, что с 5 сентября больше не будут выезжать эвакуационные поезда из Покровска Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска РФ ускорили продвижение к Покровску, - британская разведка