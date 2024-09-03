Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях, - "УЗ". ФОТО
В течение минувшей ночи враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
В частности, как отмечается, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.
"К счастью, обошлось без жертв. А вчера вечером под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника "Укрзализныци" - машиниста локомотивного депо. Именно из этого города сейчас железнодорожники организовывают эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.
Железнодорожник и его жена, которая работница первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
"Ни одного пассажирского рейса не было отменено, продолжаем движение", - добавляют в "Укрзализныце".
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А купа розумників на форумі переконують, що нам не варто робити те ж саме із Оманським коридором ху@ла-зеленського на півдні України, бо це "не ефективно".
Ю. Луценко:
"Поставте себе на місце американців: чому Україна атакує безпілотниками аж до Сибіру за 2000 км, але в неї під носом від Маріуполя до Криму збудована нова залізниця, по якій перекидаються війська РФ? Чоми ви не знищите цю залізницю?".
найскладніші пошкодження ремонтуються за години або 1-2 доби
єдина можливість цьому завадити - витрачати ракети на ремонтні потяги
а, потім, знову, дві доби, а потім знову.
а, хто працює на тих потягах? кацапів нагнали, чи наші ж виживальці?
буданову з малюком нема коли зайнятися працівниками залізниці?
я не можу написати тут доступно чому і як
Наш контракт зеленський розірвав відразу після приходу до влади. Працююча злізниця клоунам була не потрібна.
І це вже інші цілі.