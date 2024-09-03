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Новости Фото Война
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Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях, - "УЗ". ФОТО

В течение минувшей ночи враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

В частности, как отмечается, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.

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Удари по залізниці
Удари по залізниці

"К счастью, обошлось без жертв. А вчера вечером под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника "Укрзализныци" - машиниста локомотивного депо. Именно из этого города сейчас железнодорожники организовывают эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.

Железнодорожник и его жена, которая работница первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

"Ни одного пассажирского рейса не было отменено, продолжаем движение", - добавляют в "Укрзализныце".

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обстрел (27151) Укрзализныця (2748)


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Ти бачиш ... каZапи навіщось руйнують залізну дорогу і рухомий склад ЗД.

А купа розумників на форумі переконують, що нам не варто робити те ж саме із Оманським коридором ху@ла-зеленського на півдні України, бо це "не ефективно".

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03.09.2024 11:12 Ответить
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Ю. Луценко:

"Поставте себе на місце американців: чому Україна атакує безпілотниками аж до Сибіру за 2000 км, але в неї під носом від Маріуполя до Криму збудована нова залізниця, по якій перекидаються війська РФ? Чоми ви не знищите цю залізницю?".
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03.09.2024 11:29 Ответить
залізницю неможливо знищити
найскладніші пошкодження ремонтуються за години або 1-2 доби
єдина можливість цьому завадити - витрачати ракети на ремонтні потяги
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03.09.2024 11:35 Ответить
тобто, дві доби, лаптям не будуть підвозити зброю та їжу?
а, потім, знову, дві доби, а потім знову.
а, хто працює на тих потягах? кацапів нагнали, чи наші ж виживальці?
буданову з малюком нема коли зайнятися працівниками залізниці?
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03.09.2024 11:40 Ответить
Під час Корейської і Вьєтнамської війни знищення залізниці було чудовою тактикою.
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03.09.2024 12:10 Ответить
ще раз, хто вимагає знищити залізницю, той погано знає як працюють ремонтні бригади, або погано знає ттх зброї, або якщо знайде правильне рішення, і наполягає на ньому, то погано логічно мислить.
я не можу написати тут доступно чому і як
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03.09.2024 16:12 Ответить
Але каZапи навіщось це РОБЛЯТЬ з нашою залізницею.
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03.09.2024 11:54 Ответить
При попередниках був підписан контракт з США на поставку суасних дизельних локомотивів виробництва США, адаптованих до нашої залізниці. Подібні контракти підписав Казахстан, Азербайджан, Узбекистан.
Наш контракт зеленський розірвав відразу після приходу до влади. Працююча злізниця клоунам була не потрібна.
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03.09.2024 12:08 Ответить
Після заходу на курщину через Сумщину, вона перетворюється на логістичний напрямок фронту.
І це вже інші цілі.
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03.09.2024 15:09 Ответить
 
 