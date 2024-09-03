Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях, - "УЗ". ФОТО

В течение минувшей ночи враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

В частности, как отмечается, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.

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"К счастью, обошлось без жертв. А вчера вечером под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника "Укрзализныци" - машиниста локомотивного депо. Именно из этого города сейчас железнодорожники организовывают эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.

Железнодорожник и его жена, которая работница первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

"Ни одного пассажирского рейса не было отменено, продолжаем движение", - добавляют в "Укрзализныце".