Ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях, - "УЗ". ФОТО

Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Зокрема, як зазначається, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях.

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"На щастя, обійшлось без жертв. А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника "Укрзалізниці" – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки, отримали поранення та були доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

"Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", - додають в "Укрзалізниці".