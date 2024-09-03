УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13455 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 267 9

Ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях, - "УЗ". ФОТО

Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Зокрема, як зазначається, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів: "Укрзалізниця" попередила про запізнення низки поїздів

Удари по залізниці
Удари по залізниці

"На щастя, обійшлось без жертв. А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника "Укрзалізниці" – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки, отримали поранення та були доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

"Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", - додають в "Укрзалізниці".

Автор: 

обстріл (28472) Укрзалізниця (6845)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти бачиш ... каZапи навіщось руйнують залізну дорогу і рухомий склад ЗД.

А купа розумників на форумі переконують, що нам не варто робити те ж саме із Оманським коридором ху@ла-зеленського на півдні України, бо це "не ефективно".

показати весь коментар
03.09.2024 11:12 Відповісти
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Ю. Луценко:

"Поставте себе на місце американців: чому Україна атакує безпілотниками аж до Сибіру за 2000 км, але в неї під носом від Маріуполя до Криму збудована нова залізниця, по якій перекидаються війська РФ? Чоми ви не знищите цю залізницю?".
показати весь коментар
03.09.2024 11:29 Відповісти
залізницю неможливо знищити
найскладніші пошкодження ремонтуються за години або 1-2 доби
єдина можливість цьому завадити - витрачати ракети на ремонтні потяги
показати весь коментар
03.09.2024 11:35 Відповісти
тобто, дві доби, лаптям не будуть підвозити зброю та їжу?
а, потім, знову, дві доби, а потім знову.
а, хто працює на тих потягах? кацапів нагнали, чи наші ж виживальці?
буданову з малюком нема коли зайнятися працівниками залізниці?
показати весь коментар
03.09.2024 11:40 Відповісти
Під час Корейської і Вьєтнамської війни знищення залізниці було чудовою тактикою.
показати весь коментар
03.09.2024 12:10 Відповісти
ще раз, хто вимагає знищити залізницю, той погано знає як працюють ремонтні бригади, або погано знає ттх зброї, або якщо знайде правильне рішення, і наполягає на ньому, то погано логічно мислить.
я не можу написати тут доступно чому і як
показати весь коментар
03.09.2024 16:12 Відповісти
Але каZапи навіщось це РОБЛЯТЬ з нашою залізницею.
показати весь коментар
03.09.2024 11:54 Відповісти
При попередниках був підписан контракт з США на поставку суасних дизельних локомотивів виробництва США, адаптованих до нашої залізниці. Подібні контракти підписав Казахстан, Азербайджан, Узбекистан.
Наш контракт зеленський розірвав відразу після приходу до влади. Працююча злізниця клоунам була не потрібна.
показати весь коментар
03.09.2024 12:08 Відповісти
Після заходу на курщину через Сумщину, вона перетворюється на логістичний напрямок фронту.
І це вже інші цілі.
показати весь коментар
03.09.2024 15:09 Відповісти
 
 