Ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях, - "УЗ". ФОТО
Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Зокрема, як зазначається, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях.
"На щастя, обійшлось без жертв. А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника "Укрзалізниці" – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.
Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки, отримали поранення та були доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
"Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", - додають в "Укрзалізниці".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А купа розумників на форумі переконують, що нам не варто робити те ж саме із Оманським коридором ху@ла-зеленського на півдні України, бо це "не ефективно".
Ю. Луценко:
"Поставте себе на місце американців: чому Україна атакує безпілотниками аж до Сибіру за 2000 км, але в неї під носом від Маріуполя до Криму збудована нова залізниця, по якій перекидаються війська РФ? Чоми ви не знищите цю залізницю?".
найскладніші пошкодження ремонтуються за години або 1-2 доби
єдина можливість цьому завадити - витрачати ракети на ремонтні потяги
а, потім, знову, дві доби, а потім знову.
а, хто працює на тих потягах? кацапів нагнали, чи наші ж виживальці?
буданову з малюком нема коли зайнятися працівниками залізниці?
я не можу написати тут доступно чому і як
Наш контракт зеленський розірвав відразу після приходу до влади. Працююча злізниця клоунам була не потрібна.
І це вже інші цілі.