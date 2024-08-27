Наслідки обстрілів: "Укрзалізниця" попередила про запізнення низки поїздів

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на всіх постраждалих внаслідок обстрілу 26 серпня та технічних несправностей ділянках, але деякі рейси все одно рухаються із суттєвим запізненням.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що вплив на графік ще відчуватиметься протягом дня.

Найбільші затримки наразі мають такі поїзди:

№120 Дорогуськ – Дніпро +7:46 години;

№64 Львів – Харків +7:44;

№6 Ясіня – Запоріжжя +5:24;

№95 Київ – Рахів +5:23;

№18 Ужгород – Харків +5:06;

№7 Київ – Чернівці +5:03.

"Це, відповідно, означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням сьогодні протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину", – зазначаються залізничники.

Зокрема, йдеться про поїзди №17 Харків – Ужгород, №93 Харків – Хелм та №120 Дорогуськ – Дніпро.

Наголошується, що точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу.

Як повідомлялося, 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Унаслідок атаки "Укрзалізниця" фіксувала знеструмлення у кількох областях.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.