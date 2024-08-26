"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення у різних областях

Унаслідок масованої ворожої атаки "Укрзалізниця" фіксує знеструмлення у кількох областях, є затримки у русі електричок. Поїзди далекого сполучення продовжать рух.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. Водночас поїзди City Express у Києві та Дніпрі рухаються за графіком.

Усі відхилення від графіку можна подивитися на порталі за посиланням.

Як повідомлялося, 26 серпня НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Ворог здійснюють масований обстріл України. Вибухи чули у Києві, Луцьку, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах.