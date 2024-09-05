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эвакуация (1997) Донецкая область (8719) Покровск (369)

Эвакуационные поезда со станции Покровск отменены

Евакуація з Покровська

С 5 сентября больше не будут выезжать эвакуационные поезда из Покровска Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской ГВА.

"В связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкая область) отменена", - говорится в сообщении.

Начиная с 5 сентября 2024 года, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые эвакуируют гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград (Днепропетровская область).

Также читайте: В Покровске до сих пор остаются 1076 детей, - ОВА
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Топ комментарии
+9
Вже будуть співати про незламний Павлоград??
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05.09.2024 09:57
+9
Таки асфальт на дороги це не фортіфікаційні споруди. зеленський будував шляхи для шидкого наступу рашистів. Іншого пояснення нема
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05.09.2024 10:04
+9
Все, що Зєлєнскій оголошує незламним, чомусь ламається. Може мовчав би краще, бідоносець? 🤔
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05.09.2024 10:11
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Вже будуть співати про незламний Павлоград??
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05.09.2024 09:57 Ответить
Вологі кацапські мрії...
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05.09.2024 10:03 Ответить
Так само колись казали про Бахмут. потім про Авдіївку, тепер про Покровськ
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05.09.2024 11:43 Ответить
Все, що Зєлєнскій оголошує незламним, чомусь ламається. Може мовчав би краще, бідоносець? 🤔
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05.09.2024 10:11 Ответить
Ждуни дочекалися...
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05.09.2024 10:02 Ответить
Ви були колись у Покровську чи Мирнограді?
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05.09.2024 10:33 Ответить
Щоб визначити кількість ждунів (любителів всього рашистського) не обовʼязково побувати в якомусь місті, достатньо подивитись на відсоток виборців в цьому місті, які постійно в незалежній Україні голосують за проросійські партії та проросійських активістів.
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05.09.2024 11:53 Ответить
Ви ...нерозумний, скажемо так. Добре патякамти про "ждунів" таким "патріотам" як ви там...
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05.09.2024 11:57 Ответить
Вибачте що образив вас та ваших друзів ждунів
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05.09.2024 12:02 Ответить
Дристлявий ухилянт патякає про ждунів!
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05.09.2024 12:04 Ответить
Ви продемонстрували свій рівень інтелекту та культур. Вам написали, що більшість виборців Донбасу постійно обирають у владу проросійські сили. Не взмозі спростувати це твердження ви опустилися до образ опонента. Можете ще якусь дурню мені написати, я не здивуюсь. Мені зрозуміло з ким я спілкуюсь.
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05.09.2024 12:09 Ответить
У Дніпрі ці дні дуже багато автобусів з біженцями з Покровського регіону. Ви б подивились в заплакані очі тих нещасних жіночок та діток. До чого, йолопе ,хто за кого лолосував, блд?
В тому ж Дніпрі по різному голосували, але завжди давали більше всього захисників України. І більше всього гинуло. В той час як у супервірно голосувавших регіонах суперпатріоти поздавали реальним біженцям за дікі гроші свої квартири у спокійних містах і гайнули за шаровою мамалигою і вякають тепер про ждунів! Здалеку і дуже здалеку...
Все, набрид.
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05.09.2024 12:17 Ответить
Ви відноситесь до того примітивного типу людей які навіть не взмозі збагнути причинно-наслідкову сутність подій, що відбуваються навколо вас. Напишіть мені ще якусь маячню типу тієї що обрання проросійських політиків в українську владу і ті страждання які зараз відбуваються в Україні абсолютно між собою не повʼязані. І обовʼязково побільше пафосу та крийте останніми словами ухилянтів, ви ж мабуть зараз на фронті.
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05.09.2024 12:26 Ответить
💯!
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05.09.2024 13:12 Ответить
На донбасі бувати доводилось. За часів срср і вже після 1991 року. Це жах, абсолютна совдепія. І любов, велика любов і туга за "вєлікой страной, которую бєндєровци развадлили".
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05.09.2024 13:39 Ответить
Таки асфальт на дороги це не фортіфікаційні споруди. зеленський будував шляхи для шидкого наступу рашистів. Іншого пояснення нема
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05.09.2024 10:04 Ответить
Процесс іде, незважаючи на позитивні заяви і коменти.
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05.09.2024 10:09 Ответить
Для того щоб саджати квіти на клумбах евакуаційні потяги не потрібні!
Та й поліція з ТЦК вже евакуювалися в безпечне місце, щоб продовжувати захищати людей десь подалі від фронту.
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05.09.2024 10:11 Ответить


Очікувано. Це клеймо біди.
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05.09.2024 10:29 Ответить
"Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область)."

Джерело:

Свідки небачених талантів у полководців Зе і Си, особливо тих, що живуть на Дніпропетровщині, вважають це перемогою?
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05.09.2024 10:41 Ответить
Ну,Донецька область за свого земляка януковича вигребла,по повній,догрібає вже.І цікаво,яка наступна???
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05.09.2024 10:51 Ответить
А Львів два дні тому за кого "відгріб"? Вони навіть ze не обрали
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05.09.2024 13:15 Ответить
За компанію
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05.09.2024 20:54 Ответить
Та хай два напрямки на евакуацію роблять. Може комусь з чемоданом в його країну мрій треба.
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05.09.2024 10:59 Ответить
Типу гумор?
Не бажав би нікому у такій ситуації опинитись. У будь-якому напрямку...
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05.09.2024 11:55 Ответить
це аж 110 км((, як же туди дістатись((
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05.09.2024 11:23 Ответить
 
 