Эвакуационные поезда со станции Покровск отменены
С 5 сентября больше не будут выезжать эвакуационные поезда из Покровска Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской ГВА.
"В связи с осложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкая область) отменена", - говорится в сообщении.
Начиная с 5 сентября 2024 года, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые эвакуируют гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград (Днепропетровская область).
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Пожалуйста, подождите...
В тому ж Дніпрі по різному голосували, але завжди давали більше всього захисників України. І більше всього гинуло. В той час як у супервірно голосувавших регіонах суперпатріоти поздавали реальним біженцям за дікі гроші свої квартири у спокійних містах і гайнули за шаровою мамалигою і вякають тепер про ждунів! Здалеку і дуже здалеку...
Все, набрид.
Та й поліція з ТЦК вже евакуювалися в безпечне місце, щоб продовжувати захищати людей десь подалі від фронту.
Очікувано. Це клеймо біди.
Джерело:
Свідки небачених талантів у полководців Зе і Си, особливо тих, що живуть на Дніпропетровщині, вважають це перемогою?
Не бажав би нікому у такій ситуації опинитись. У будь-якому напрямку...