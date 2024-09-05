Евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано
З 5 вересня більше не будуть виїздити евакуаційні потяги з Покровська Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Мирноградської МВА.
"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецька область) скасовано", - йдеться в повідомленні.
Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область).
Топ коментарі
+9 Сергій Шешеня
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+9 Frol Fedoroff
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+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.09.2024 10:11
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Будь ласка, зачекайте...
В тому ж Дніпрі по різному голосували, але завжди давали більше всього захисників України. І більше всього гинуло. В той час як у супервірно голосувавших регіонах суперпатріоти поздавали реальним біженцям за дікі гроші свої квартири у спокійних містах і гайнули за шаровою мамалигою і вякають тепер про ждунів! Здалеку і дуже здалеку...
Все, набрид.
Та й поліція з ТЦК вже евакуювалися в безпечне місце, щоб продовжувати захищати людей десь подалі від фронту.
Очікувано. Це клеймо біди.
Джерело:
Свідки небачених талантів у полководців Зе і Си, особливо тих, що живуть на Дніпропетровщині, вважають це перемогою?
Не бажав би нікому у такій ситуації опинитись. У будь-якому напрямку...