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евакуація (2240) Донецька область (7519) Покровськ (396)

Евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано

Евакуація з Покровська

З 5 вересня більше не будуть виїздити евакуаційні потяги з Покровська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Мирноградської МВА.

"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецька область) скасовано", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область).

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Топ коментарі
+9
Вже будуть співати про незламний Павлоград??
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05.09.2024 09:57
+9
Таки асфальт на дороги це не фортіфікаційні споруди. зеленський будував шляхи для шидкого наступу рашистів. Іншого пояснення нема
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05.09.2024 10:04
+9
Все, що Зєлєнскій оголошує незламним, чомусь ламається. Може мовчав би краще, бідоносець? 🤔
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05.09.2024 10:11
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Вже будуть співати про незламний Павлоград??
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05.09.2024 09:57 Відповісти
Вологі кацапські мрії...
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05.09.2024 10:03 Відповісти
Так само колись казали про Бахмут. потім про Авдіївку, тепер про Покровськ
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05.09.2024 11:43 Відповісти
Все, що Зєлєнскій оголошує незламним, чомусь ламається. Може мовчав би краще, бідоносець? 🤔
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05.09.2024 10:11 Відповісти
Ждуни дочекалися...
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05.09.2024 10:02 Відповісти
Ви були колись у Покровську чи Мирнограді?
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05.09.2024 10:33 Відповісти
Щоб визначити кількість ждунів (любителів всього рашистського) не обовʼязково побувати в якомусь місті, достатньо подивитись на відсоток виборців в цьому місті, які постійно в незалежній Україні голосують за проросійські партії та проросійських активістів.
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05.09.2024 11:53 Відповісти
Ви ...нерозумний, скажемо так. Добре патякамти про "ждунів" таким "патріотам" як ви там...
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05.09.2024 11:57 Відповісти
Вибачте що образив вас та ваших друзів ждунів
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05.09.2024 12:02 Відповісти
Дристлявий ухилянт патякає про ждунів!
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05.09.2024 12:04 Відповісти
Ви продемонстрували свій рівень інтелекту та культур. Вам написали, що більшість виборців Донбасу постійно обирають у владу проросійські сили. Не взмозі спростувати це твердження ви опустилися до образ опонента. Можете ще якусь дурню мені написати, я не здивуюсь. Мені зрозуміло з ким я спілкуюсь.
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05.09.2024 12:09 Відповісти
У Дніпрі ці дні дуже багато автобусів з біженцями з Покровського регіону. Ви б подивились в заплакані очі тих нещасних жіночок та діток. До чого, йолопе ,хто за кого лолосував, блд?
В тому ж Дніпрі по різному голосували, але завжди давали більше всього захисників України. І більше всього гинуло. В той час як у супервірно голосувавших регіонах суперпатріоти поздавали реальним біженцям за дікі гроші свої квартири у спокійних містах і гайнули за шаровою мамалигою і вякають тепер про ждунів! Здалеку і дуже здалеку...
Все, набрид.
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05.09.2024 12:17 Відповісти
Ви відноситесь до того примітивного типу людей які навіть не взмозі збагнути причинно-наслідкову сутність подій, що відбуваються навколо вас. Напишіть мені ще якусь маячню типу тієї що обрання проросійських політиків в українську владу і ті страждання які зараз відбуваються в Україні абсолютно між собою не повʼязані. І обовʼязково побільше пафосу та крийте останніми словами ухилянтів, ви ж мабуть зараз на фронті.
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05.09.2024 12:26 Відповісти
💯!
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05.09.2024 13:12 Відповісти
На донбасі бувати доводилось. За часів срср і вже після 1991 року. Це жах, абсолютна совдепія. І любов, велика любов і туга за "вєлікой страной, которую бєндєровци развадлили".
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05.09.2024 13:39 Відповісти
Таки асфальт на дороги це не фортіфікаційні споруди. зеленський будував шляхи для шидкого наступу рашистів. Іншого пояснення нема
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05.09.2024 10:04 Відповісти
Процесс іде, незважаючи на позитивні заяви і коменти.
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05.09.2024 10:09 Відповісти
Для того щоб саджати квіти на клумбах евакуаційні потяги не потрібні!
Та й поліція з ТЦК вже евакуювалися в безпечне місце, щоб продовжувати захищати людей десь подалі від фронту.
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05.09.2024 10:11 Відповісти


Очікувано. Це клеймо біди.
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05.09.2024 10:29 Відповісти
"Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область)."

Джерело:

Свідки небачених талантів у полководців Зе і Си, особливо тих, що живуть на Дніпропетровщині, вважають це перемогою?
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05.09.2024 10:41 Відповісти
Ну,Донецька область за свого земляка януковича вигребла,по повній,догрібає вже.І цікаво,яка наступна???
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05.09.2024 10:51 Відповісти
А Львів два дні тому за кого "відгріб"? Вони навіть ze не обрали
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05.09.2024 13:15 Відповісти
За компанію
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05.09.2024 20:54 Відповісти
Та хай два напрямки на евакуацію роблять. Може комусь з чемоданом в його країну мрій треба.
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05.09.2024 10:59 Відповісти
Типу гумор?
Не бажав би нікому у такій ситуації опинитись. У будь-якому напрямку...
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05.09.2024 11:55 Відповісти
це аж 110 км((, як же туди дістатись((
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05.09.2024 11:23 Відповісти
 
 