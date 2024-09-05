Евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано

З 5 вересня більше не будуть виїздити евакуаційні потяги з Покровська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Мирноградської МВА.

"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецька область) скасовано", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область).

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