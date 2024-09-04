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В зоні активних бойових дій на Донеччині залишається майже 50 тисяч людей

Донеччина (фото ілюстративне)

Станом на 3 вересня у зоні активних бойових дій в Донецькій області залишається близько 49 000 осіб.

Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 3 вересня, на підконтрольній українській владі території Донеччини залишилося близько 376 000 осіб. У населених пунктах громад, які віднесені до зони активних бойових дій, залишилося близько 49 000 осіб, з яких 2289 дітей", - повідомив Петлін.

За його словами, населені пункти, які віднесені до зони активних бойових дій, знаходяться у 16 територіальних громадах Донеччини.

Раніше повідомлялось, що у Покровську Донецької області досі перебувають 26 тисяч людей, серед них 1076 дітей.

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Автор: 

евакуація (2311) Донецька область (8423) бойові дії (3770)


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рашист куйло "пріді спасі народ Донбасса, біндери убівают" розпорошив , "кормильців України із "бамбаса " по всьому світу, знищивши його майже вщент
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04.09.2024 21:13 Відповісти
 
 