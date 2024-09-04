В зоне активных боевых действий на Донетчине остается почти 50 тысяч человек
По состоянию на 3 сентября в зоне активных боевых действий в Донецкой области остается около 49 000 человек.
Об этом рассказал начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"По состоянию на 3 сентября, на подконтрольной украинской власти территории Донетчины осталось около 376 000 человек. В населенных пунктах громад, которые отнесены к зоне активных боевых действий, осталось около 49 000 человек, из которых 2289 детей", - сообщил Петлин.
По его словам, населенные пункты, которые отнесены к зоне активных боевых действий, находятся в 16 территориальных громадах Донецкой области.
Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области до сих пор находятся 26 тысяч человек, среди них 1076 детей.
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