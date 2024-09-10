Доба на Донеччині: Загинули 3 особи, 5 поранено. Окупанти 14 разів били по області. ФОТОрепортаж

Протягом 9 вересня російські окупанти 14 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого 3 особи загинули, 5 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Гірника загинула 1 особа, 2 поранено. У Кураховому пошкоджено 7 будинків. Також окупанти били по Мар'їнській, Гродівській та Мирноградській громадах.

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Краматорський район

Росіяни вбили 1 особу, 1 поранили у Щуровому Лиманської громади, пошкоджено 8 будинків. В Іллінівській громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Клебан-Бику; пошкоджено будинок в Олександро-Калиновому.

Бахмутський район

У Торецьку 1 людина поранена, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Протягом доби російські загарбники 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1419 людей, зокрема 143 дитини.

Так, російські окупанти 9 вересня вбили 3 жителів Донеччини: у Гірнику, Щуровому і Клебан-Бику. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

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