Росіяни просунулися у Красногорівці, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти просунулися у Красногорівці, а також біля Новогродівки та Вугледару Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Напрямки просування армії РФ вказані на мапі.
Топ коментарі
+12 растуди
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Покровський напрямок.
На захід від Новогродівки противник просунувся вздовж південної балки та лісосмуги на глибину до 1.5 км.
На захід від Михайлівки дроноводи ЗСУ атакували позиції штурмових груп противника у східній частині дачних ділянок, з території яких противник планує атакувати Селидове. Бої продовжуються.
📍48.140006, 37.342437
📍48.142259, 37.339716
Курахівський напрямок.
Противник опублікував кадри демонстрації прапора на західній околиці Красногорівки. Це свідчить про просування ворога на глибину до 1.24 км.
📍48.015587, 37.435202
На південь від Георгіївки російські війська атакували мотострілецькими підрозділами з району селища Перемога в напрямку балки Довга. Результат бою - на уточненні.
📍47.930709, 37.438737
Вугледарський напрямок.
Шахта «Південнодонбаська №1» перейшла під контроль супротивника. Бої продовжуються на захід від Водяного у напрямку шахти «Південнодонбаська № 3».
📍47.792755, 37.289878 ".
пару корівників захопили та поклали 100 кацапів - ось і все.
голова, піліать! мислитель, б@ядь!
Только лишь кацапи, сепари и конченние дегенерати.
Бійці ЗСУ спростували інформацію DeepState про захоплення росіянами Водяного
https://focus.ua/uk/expert/yuliya-shevchenko Юлія Шевченко 09 вересня 2024 в 13:45
https://focus.ua/uk/*******-novosti/667219-biyci-zsu-sprostuvali-informaciyu-deepstate-pro-zahoplennya-rosiyanami-vodyanogo
Deepstate чувствуют, что сегодня-завтра их возьмут за задницу и безбожно врет!
Молодець, що підтвердив.