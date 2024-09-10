Росіяни просунулися у Красногорівці, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти просунулися у Красногорівці, а також біля Новогродівки та Вугледару Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Напрямки просування армії РФ вказані на мапі.

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