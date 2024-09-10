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Донецкая область (8786) боевые действия (3480)

Россияне продвинулись в Красногоровке, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, а также возле Новогродовки и Угледара Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара. Уточнена линия соприкосновения в Торецке", - говорится в сообщении.

Направления продвижения армии РФ указаны на карте.

Также читайте: На Кураховском направлении произошло 46 боевых столкновений разной интенсивности, - Генштаб

Ситуація на Донеччині 10 вересня від DeepState
Ситуація на Донеччині 10 вересня від DeepState
Ситуація на Донеччині 10 вересня від DeepState
Ситуація на Донеччині 10 вересня від DeepState
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Топ комментарии
+12
Ситуація стабілізувалась - сирський стабільно відступає. Що, нєдорослі, догрались з рейтингами, дотягли ситуацію з мобілізацією до ручки, навий0бувались з вимогами американців? Чи виконуєте оманські домовленості? А буде ще гірше. Для нас, ідіотів, не для них, ізбраних
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10.09.2024 07:36
+11
Лінія фронту сиплеться місто за містом, а нам вішають локшину, що все іде за планом
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10.09.2024 07:46
+10
а ну, підор зелений, прогундось, скільки там на курщині сіл взяли?!
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10.09.2024 09:38
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Вчора офіційно оголосили про захоплення Красногорівки. А це 16-тисячне місто.
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10.09.2024 07:22 Ответить
@ "Зведення на ранок 10 вересня:

Покровський напрямок.
На захід від Новогродівки противник просунувся вздовж південної балки та лісосмуги на глибину до 1.5 км.
На захід від Михайлівки дроноводи ЗСУ атакували позиції штурмових груп противника у східній частині дачних ділянок, з території яких противник планує атакувати Селидове. Бої продовжуються.
📍48.140006, 37.342437
📍48.142259, 37.339716

Курахівський напрямок.
Противник опублікував кадри демонстрації прапора на західній околиці Красногорівки. Це свідчить про просування ворога на глибину до 1.24 км.
📍48.015587, 37.435202
На південь від Георгіївки російські війська атакували мотострілецькими підрозділами з району селища Перемога в напрямку балки Довга. Результат бою - на уточненні.
📍47.930709, 37.438737

Вугледарський напрямок.
Шахта «Південнодонбаська №1» перейшла під контроль супротивника. Бої продовжуються на захід від Водяного у напрямку шахти «Південнодонбаська № 3».
📍47.792755, 37.289878 ".
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10.09.2024 07:34 Ответить
Ситуація стабілізувалась - сирський стабільно відступає. Що, нєдорослі, догрались з рейтингами, дотягли ситуацію з мобілізацією до ручки, навий0бувались з вимогами американців? Чи виконуєте оманські домовленості? А буде ще гірше. Для нас, ідіотів, не для них, ізбраних
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10.09.2024 07:36 Ответить
А що з мобілізацією? Її як об'явили, вона так і іде, у нас у ТЦК не проштовхнутися. Може проблема з технікою, ні?
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10.09.2024 08:33 Ответить
ні.
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10.09.2024 09:37 Ответить
Лінія фронту сиплеться місто за містом, а нам вішають локшину, що все іде за планом
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10.09.2024 07:46 Ответить
та не кізді. Які там "місто за містом". Надай пруфи, які міста?

пару корівників захопили та поклали 100 кацапів - ось і все.
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10.09.2024 15:45 Ответить
Чому не знищуются ворожі казарми ,склади ,залізничні станції в які прибувають ворожа техніка і пальне маю на увазі так зване лднр ,адже саме там рашисти утримують свою так звану армію і військову техніку ?
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10.09.2024 07:51 Ответить
Очевидніше нікуди, говнокомандувачі втратили контроль над ситуацією на фронті, або свідомо здають території
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10.09.2024 07:55 Ответить
Оманський наказ буде виконаний.
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10.09.2024 08:00 Ответить
Не надоело еще про Оманский план елозить? По фото видно, что зеленский патриот Украины и ни сдал бы ни квадратного метра украинской земли!!!
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10.09.2024 08:23 Ответить
breakyourownnews.com ? Сайт шаблонів, на якому створються скріни-фейки ?
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10.09.2024 08:31 Ответить
То у Макартні гумор такий. Специфічний
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10.09.2024 08:34 Ответить
К сожалению, украинская армия не может удержать позиции, идет сдача Украины. Пока еще есть время необходимо попросить помощи армий наших союзников.
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10.09.2024 08:33 Ответить
на 3 рік війни перша свинособача армія просунулась десь в якомусь селі, де місцеві жителі дрочать на ахметова і партію ригоаналів, З такими темпами словянськ де дрочать на ШТепу просунуться років через 3
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10.09.2024 08:53 Ответить
а ну, підор зелений, прогундось, скільки там на курщині сіл взяли?!
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10.09.2024 09:38 Ответить
Офігєнну стабілізація фронта. Практично сиплеться, зате стаду втирають про перемоги і "ніяких мінських". Ну звісно, які там мінські, коли країну просто здають ворогу під потужну і незламну локшину для ідіотів-переможників?
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10.09.2024 10:06 Ответить
Зато мы в Курской области обеспечиваем рождение кацапни, кормим и поим ватников.
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10.09.2024 13:13 Ответить
ВСУ кормит и поит местную вату, которая как-то без особой благодарности к этому относится.
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10.09.2024 13:43 Ответить
Так ото ж! Воно хотело яркое шоу с аплодисментами, с обменом территроий, а Пынька забил на его выходку, после чего хрипатое клоуня заявило, что Украина не претендует на чужие территории и население. Кацапы поняли - ситуация сама со временем разрешится - ВСУ сами выйдут с курщины, а плешивый обьявит о своей невероятной победе.
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10.09.2024 13:54 Ответить
геніальний геополітик прозябає на жебрацькому форумі цензорюнет.

голова, піліать! мислитель, б@ядь!
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10.09.2024 15:59 Ответить
З - зависть. 🖕
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10.09.2024 17:44 Ответить
Канечна, Семен Маркович! Канечна!
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10.09.2024 20:21 Ответить
После вчерашней БРЕХНИ, может еще верить Deepstate?

Только лишь кацапи, сепари и конченние дегенерати.

Бійці ЗСУ спростували інформацію DeepState про захоплення росіянами Водяного

https://focus.ua/uk/expert/yuliya-shevchenko Юлія Шевченко 09 вересня 2024 в 13:45

https://focus.ua/uk/*******-novosti/667219-biyci-zsu-sprostuvali-informaciyu-deepstate-pro-zahoplennya-rosiyanami-vodyanogo

Deepstate чувствуют, что сегодня-завтра их возьмут за задницу и безбожно врет!
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10.09.2024 15:14 Ответить
Якої ще брехні? Ви під Водяним були хоч раз? Те село там в сраці світу і добиратись туди не контролюючи дорогу взагалі 0 сенсу. Там вже після того як Костянтинівку (село поряд) взяли вже все зрозуміло стало, у нас там є люди на позиціях поряд, але діпстейт не збрехав, т.я. в самому нп наших військ вже не залишилось, а сподівання на контратаку майже не мають реального сенсу.
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10.09.2024 18:54 Ответить
Ага, значиться, такі, deepstate збрехали.
Молодець, що підтвердив.
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10.09.2024 20:20 Ответить
Ох шкода, що ми зараз не на тому напрямку, а тоб запропонував екскурсію.
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10.09.2024 20:50 Ответить
Цензору, до речі, ще вчора бажано було б спростувати заяви deepstate з приводу Водяного.
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10.09.2024 15:57 Ответить
Та там таке кільце намічається шо мама не горюй.
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10.09.2024 16:10 Ответить
настучать прямо по рогам і кільце то посиплеться.
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10.09.2024 20:35 Ответить
 
 