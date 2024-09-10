Россияне продвинулись в Красногоровке, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, а также возле Новогродовки и Угледара Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара. Уточнена линия соприкосновения в Торецке", - говорится в сообщении.

Направления продвижения армии РФ указаны на карте.

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