На Кураховском направлении произошло 46 боевых столкновений разной интенсивности, - Генштаб

Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта и в тылу. С начала суток на данный момент зафиксировано 147 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 КАБ), также задействовали 593 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3751 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня один раз атаковали в районе Волчанска. Под бомбардировку попал Харьков, а по Белокриничному террористы били НАРами с вертолетов Ка-52.

Девять раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Лозовой и Глушковки. Два боестолкновения продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз пытались продвинуться в районах Чернещины, Макеевки, Новосадового, Невского, Дибровы, Григорьевки, Ямполовки и Торского. Защитники Украины отразили девять атак врага. Бои продолжаются неподалеку Невского и Новосадового.

На Северском направлении враг совершил 11 атак. Концентрировал усилия в районах Верхнекаменского, Спорного и Звановки. Возле последнего, для поддержки пехоты, задействовал полдесятка БМП. Понес потери. Бои на направлении продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили два штурмовых действия в районе Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении агрессоры шесть раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и Нелиповки. Получили жесткий отпор.

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На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Нашими защитниками в настоящее время остановлены все атаки. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Новогродовки, где произошло почти 40 процентов от всех столкновений.

Предварительные потери агрессора составили 336 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено средство РЭБ, три артиллерийских системы, три автомобиля и шесть мотоциклов, повреждены пять артиллерийских систем и пять автомобилей.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Галициновки, Украинска и Желанного Первого.

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Обстановка на Востоке

На Времевском направлении за сегодня агрессор девять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Угледара, Золотой Нивы и Шахтерского. Украинские воины остановили семь вражеских штурмов, еще два боя продолжаются возле Угледара, где оккупанты также задействовали штурмовую авиацию - били НАРами.

Сегодня на Ореховском направлении враг провел всего три атаки - две отражены у Малой Токмачки и одна продолжается в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Силы обороны сдерживают натиск российских оккупантов. Отдельно стоит отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери.

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