На фронте произошло 105 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 105 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Углы, Мезеновка, Семеновка, Николаевка, Волковка, Степок, Поповка, Малушино, Большая Писарика, Искрисковщина, Бобылевка и Стрелецкая Пушкарка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Павловки, Белополье, Годуновке, Пустогороду и Галагановке.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и в сторону Лозовой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник десять раз штурмовал в районах семи различных населенных пунктов. Шесть боев еще продолжаются. Концентрирует усилия враг возле Новосадового и Невского - где провел половину от общего количества атак на направлении.

На Северском направлении Силы обороны отражали девять попыток россиян продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки. В атаках в сторону последнего оккупанты, кроме пехоты, использовали бронетехнику - понесли потери.

Читайте: За неделю на фронте более 1,3 тысячи боестолкновений, враг сосредотачивает свои усилия на 4 направлениях, - Генштаб

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Белой горы, а также сбросили авиабомбу - целились в Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. К тому же, российские агрессоры били НАРами и КАБами по Дилиевке.

На Покровском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Пантелеймоновке. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 16 атак, сейчас идут семь боев, в основном в районе Новогродовки.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 28 раз в сторону Долинового, Желанного Первого, Украинска, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. 19 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Красногоровки.

На Времевском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции - действовал в сторону Золотой Нивы, Угледара и Шахтерского. Два боя неподалеку Угледара до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики били НАРами по нему и Водяному неуправляемыми авиаракетами, а по Катериновке целились КАБами.

Также читайте: В августе зафиксировано более 440 случаев применения оккупантами боеприпасов с опасными химвеществами, - Силы поддержки

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении провел две атаки. Активно действовала российская авиация - террористы осуществили удары по районам Новоандреевки, Степногриска, Каменского, Новоданиловки, Луговского и Белогорья. Всего задействовали почти 70 неуправляемых авиаракет и семь КАБов.

На Приднепровском направлении отбито семь вражеских штурмов.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.