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Новости Война
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химическое оружие (360)

В августе зафиксировано более 440 случаев применения оккупантами боеприпасов с опасными химвеществами, - Силы поддержки

хімічна зброя

Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, за август подобных случаев зафиксировано 447.

"Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 августа текущего года - 4035", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активно применяют химические вещества для атак на Юге, - ОСГВ "Таврия"

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - добавляют в командовании Сил поддержки ВСУ.
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В ООН, як і ОПУ та ВРУ КМУ, десь там, глибоко, уже захвильовані!
Потужно, вчергове, розгорнуть отой, пункт/намет НЕЗЛАМНОСТІ??
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09.09.2024 12:31 Ответить
Ну, і де скликання радбезу оон, різних ''гамнесті''?! Кацапи через ''бойових комарів'' радбез на вуха поставили, а в даному випадку соплі жують!
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09.09.2024 12:50 Ответить
 
 