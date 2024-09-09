У серпні зафіксовано понад 440 випадків застосування окупантами боєприпасів із небезпечними хімречовинами, - Сили підтримки

Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Як зазначається, за серпень подібних випадків зафіксовано 447.

"Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року - 4035", - йдеться у повідомленні.

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"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - додають у Командуванні Сил підтримки ЗСУ.