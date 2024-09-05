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Війська РФ активно застосовують хімічні речовини для атак на Півдні, - ОСУВ "Таврія"

хімічна зброя

Війська РФ активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами на Півдні. Їх скидають із дронів на позиції Сил оборони. 

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, лише в серпні окупанти здійснили близько 200 таких атак уздовж всієї лінії зіткнення в зоні відповідальності ОУВ "Таврія".

Він зазначив, що особливо інтенсивно росіяни атакують українських захисників у Запорізькій області.

Лиховій повідомив, що лише за вчора, 4 вересня, було зафіксовано 13 скидів з отруйними речовинами на лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

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"Загалом противник активно застосовує скиди з коптерів, вони ними посилюють роботу своєї артилерії та інших засобів ураження. Так за вчора таких скидів було більше 200 із використанням більше 300 боєприпасів", - додав він.

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Новінка від ЗСУ "ДРОН-ДРАКОН" - випалює термітом лісопосадки з кацапо-кротами
Файно горить - не погасишь... 👍
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05.09.2024 16:32 Відповісти
У янелоха тре взяти партію, якщо опа разом бздне, то вимре все до південного берегу Криму
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05.09.2024 16:23 Відповісти
На жаль погаситься їхнею сечею
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05.09.2024 17:03 Відповісти
Кожний зелох знає, що то цілюща
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05.09.2024 18:06 Відповісти
Треба кацапів, у відповідь, як тарганів, знищувати без усякого жалю хімікатами.
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05.09.2024 21:29 Відповісти
 
 