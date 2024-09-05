Війська РФ активно застосовують хімічні речовини для атак на Півдні, - ОСУВ "Таврія"

Війська РФ активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами на Півдні. Їх скидають із дронів на позиції Сил оборони.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, лише в серпні окупанти здійснили близько 200 таких атак уздовж всієї лінії зіткнення в зоні відповідальності ОУВ "Таврія".

Він зазначив, що особливо інтенсивно росіяни атакують українських захисників у Запорізькій області.

Лиховій повідомив, що лише за вчора, 4 вересня, було зафіксовано 13 скидів з отруйними речовинами на лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

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"Загалом противник активно застосовує скиди з коптерів, вони ними посилюють роботу своєї артилерії та інших засобів ураження. Так за вчора таких скидів було більше 200 із використанням більше 300 боєприпасів", - додав він.