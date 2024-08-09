УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5373 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 496 13

Війська РФ нарощують динаміку хімічних атак проти Сил оборони, - Командування Сил підтримки ЗСУ

Російська хімічна зброя

Зростання динаміки ворожих хімічних атак фіксують у Силах оборони.

Про це йдеться у повідомленні Командування Сил підтримки ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник нарощує динаміку хімічних атак проти Сил оборони.

Росія продовжує свою агресію та грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Динаміка російських хімічних атак

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову почали застосовувати аерозольні гранати К-51, - речник ОТУ "Харків" Саранцев

За період широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України противник поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження застосовує проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Йдеться, зокрема, про застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Лише протягом липня зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни використовують хімічну зброю, яка може призвести до тривалого виведення з боєздатності

Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 липня поточного року було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини", - йдеться у повідомленні.

Командування Сил підтримки ЗСУ про динаміку російських хімічних атак

Автор: 

армія рф (17216) хімічна зброя (345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Краще б не пи₴діли а самі кидали на голови кацапні все підряд. Якісь штамми холери,чуми. ..та покуй. Аби тільки здихали масово.
показати весь коментар
09.08.2024 19:58
+1
ООН, НАТО, ЕС, конверції - все фейк. Як і всі папірці.
НЕ ФЕЙК

- ракета в півтонни

- АК-74, АК-47
показати весь коментар
09.08.2024 19:36
+1
Нічого особистого, але як вважаєш, через скільки часу, в Покровську ітд, почалася б епідемія? яку допомогу, і від кого, ми після цього отримували б?
показати весь коментар
09.08.2024 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ООН, НАТО, ЕС, конверції - все фейк. Як і всі папірці.
НЕ ФЕЙК

- ракета в півтонни

- АК-74, АК-47
показати весь коментар
09.08.2024 19:36 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 19:57 Відповісти
Краще б не пи₴діли а самі кидали на голови кацапні все підряд. Якісь штамми холери,чуми. ..та покуй. Аби тільки здихали масово.
показати весь коментар
09.08.2024 19:58 Відповісти
Боневтік без піару не зможе..
показати весь коментар
09.08.2024 20:08 Відповісти
Нічого особистого, але як вважаєш, через скільки часу, в Покровську ітд, почалася б епідемія? яку допомогу, і від кого, ми після цього отримували б?
показати весь коментар
09.08.2024 20:15 Відповісти
Епідемії бувають там,де всім на всіх покуй. Тобто на ерефії
показати весь коментар
09.08.2024 22:26 Відповісти
Срочно сбрить бороды, чтобы не погибнуть из-за неплотного прилегания противогаза к телу. Какой остолоп сделал из армии порнографию басмачей, еще и сам показывает пример.
показати весь коментар
09.08.2024 20:24 Відповісти
Сибірську язву треба над москалями розпиляти ! Запустити з десять дронів по маасквє , і нехай збивають. А вітер зробить свою справу.
показати весь коментар
09.08.2024 20:47 Відповісти
Не варто таку х...ню починати у орків хімічної і бактерологічної зброї в десятки разів більше ... подивлюс що ви заспіваєте як вони відповідь пару іскандерів з нею запустять.... касети всерівно розлетяться навіть якщо збити
показати весь коментар
09.08.2024 23:18 Відповісти
Може протигази пора закупити а констатувати факт, є досить компактні тепер
показати весь коментар
09.08.2024 23:10 Відповісти
 
 