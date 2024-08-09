Війська РФ нарощують динаміку хімічних атак проти Сил оборони, - Командування Сил підтримки ЗСУ

Зростання динаміки ворожих хімічних атак фіксують у Силах оборони.

Про це йдеться у повідомленні Командування Сил підтримки ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник нарощує динаміку хімічних атак проти Сил оборони.

Росія продовжує свою агресію та грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

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За період широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України противник поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження застосовує проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Йдеться, зокрема, про застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Лише протягом липня зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук.

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Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 липня поточного року було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини", - йдеться у повідомленні.