Росіяни використовують хімічну зброю, яка може призвести до тривалого виведення з боєздатності

Для застосування хімічної зброї військові РФ використовують скиди, хімічні гранати або саморобні пристрої, які схожі на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі "Суспільне. Новини" заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.

"В цілому це по стандарту скиди, хімічні гранати або саморобні пристрої на кшталт хімічних гранат. Це не є зброя, яка може призвести до загибелі військовослужбовців, але це зброя, яка може призвести до тривалого виведення з боєздатності", - пояснив він.

Олександр Бородін зазначив, що дана зброя здебільшого ускладнює дихання та викликає судоми, тому військовослужбовця доводиться госпіталізувати.

"І ще психологічний фактор. Так, скиди працюють постійно. Хлопці до цього звикли. Але, коли ти розумієш, що там умовно на якусь кількість скидів може бути хімічна зброя, навіть якщо ти розумієш, що вона буде не смертельною, але це є психологічний фактор, який діє на хлопців. До цього треба бути готовим", - наголосив він.

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Пресофіцер 3-ї ОШБр ЗСУ підкреслив, що здебільшого військовослужбовцям допомагають захиститися від хімічної зброї протигази.

"Це не радянські, а закордонні зразки. Основна проблема цієї зброї полягає саме в контакті, якщо ти будеш дихати цим газом. Військовослужбовці мають захист від цього", — пояснив Олександр Бородін.

За його словами, найбільшою проблемою є психологічний фактор, оскільки бійці ніколи не знають, коли ворог застосує хімічну зброю знов.

Нагадаємо, днями Сили підтримки ЗСУ повідомили, що у травні збільшилась кість випадків застосування росіянами хімічної зброї.