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Новини
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Росіяни використовують хімічну зброю, яка може призвести до тривалого виведення з боєздатності

хімічна

Для застосування хімічної зброї військові РФ використовують скиди, хімічні гранати або саморобні пристрої, які схожі на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі "Суспільне. Новини" заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.

"В цілому це по стандарту скиди, хімічні гранати або саморобні пристрої на кшталт хімічних гранат. Це не є зброя, яка може призвести до загибелі військовослужбовців, але це зброя, яка може призвести до тривалого виведення з боєздатності", - пояснив він.

Олександр Бородін зазначив, що дана зброя здебільшого ускладнює дихання та викликає судоми, тому військовослужбовця доводиться госпіталізувати.

"І ще психологічний фактор. Так, скиди працюють постійно. Хлопці до цього звикли. Але, коли ти розумієш, що там умовно на якусь кількість скидів може бути хімічна зброя, навіть якщо ти розумієш, що вона буде не смертельною, але це є психологічний фактор, який діє на хлопців. До цього треба бути готовим", - наголосив він.

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Пресофіцер 3-ї ОШБр ЗСУ підкреслив, що здебільшого військовослужбовцям допомагають захиститися від хімічної зброї протигази.

"Це не радянські, а закордонні зразки. Основна проблема цієї зброї полягає саме в контакті, якщо ти будеш дихати цим газом. Військовослужбовці мають захист від цього", — пояснив Олександр Бородін.

За його словами, найбільшою проблемою є психологічний фактор, оскільки бійці ніколи не знають, коли ворог застосує хімічну зброю знов.

Нагадаємо, днями Сили підтримки ЗСУ повідомили, що у травні збільшилась кість випадків застосування росіянами хімічної зброї.

Автор: 

армія рф (17713) хімічна зброя (350) ЗСУ (7638) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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Топ коментарі
+3
А во небздюха постоянно понимает по нам вопросы на саммите ООН, а мы
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27.06.2024 11:14
+2
ООН це просто ні про шо
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27.06.2024 10:42
+2
А ми пачіму не використовуєм?
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27.06.2024 10:44
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ООН це просто ні про шо
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27.06.2024 10:42 Відповісти
А ми пачіму не використовуєм?
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27.06.2024 10:44 Відповісти
Бо ми дотримуємось Женевської конвенції...
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27.06.2024 11:55 Відповісти
Шоб победить кацапов нужно быть жесткими как кацапы, а может даже еще жеще. А жванецкие конвекции погибшим солдатам и невинно убитым гражданским уже никак не допомогут
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27.06.2024 11:59 Відповісти
Наплювати на "жванецкие конвекции" ( ) - наплювати на цивілізований світ і всіх його рожевих поні. А вони в свою чергу не дадуть грошей і ***********. Шо далі буде треба пояснювати?
Не в тому становищі Україна, шоб грати не за правилами.
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27.06.2024 12:04 Відповісти
Не отвернется от нас Запад, они ж понимают, что кацапы не остановятся на нас, а за них будет воевать в таком случае самая боездатная армия восточной Европы владеющая навыками работы практически с большинством оружия НАТО. Так что травить кацапов можно и нужно, но по тихому конечно
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27.06.2024 12:09 Відповісти
відвернеться-не відвернеться.. не хочу сперечатися про це. Наведу лише маленький приклад - Ізраїль. В них є всі можливості розкатати палестину в тоненький бездріжжовий лавашик. В них достатньо бомб, щоб вирішити те питання за пару годин. Але вони чомусь цого не роблять.
І ще.. труїти кацапів по тихому не ефективно. Більше проблем ніж вихлопу.
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27.06.2024 12:17 Відповісти
підрозділи НГУ можуть використовувати, і це не буде порушенням...
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27.06.2024 13:26 Відповісти
Все одно буде. Я вивчав це, коли консультував побратима з стрілецького бату, чим можна кацапів з окопів викурювати. Бо я хімік заосвітою. я, як міг допоміг, але то не для розголосу. Заодно пояснив, чому поліцейські хімічні засоби малоефективні.
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27.06.2024 16:56 Відповісти
Ну мыться их просто не заставишь, вот их храбрость и тает такой эффект
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27.06.2024 11:13 Відповісти
А во небздюха постоянно понимает по нам вопросы на саммите ООН, а мы
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27.06.2024 11:14 Відповісти
атаки на хімічні підприємства, які знаходяться на відстані до п'ятисот кілометрів від нашого кордону, повинні відбуватись через кожні дві доби. Похєр як будуть себе почувати мешканці Сельців. Хай хоч всі 35 тисяч виїдуть з міста, але https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 цей хімічний завод , який знаходиться на відстані 120 км від нашого кордоеу не повинен працювати взагалі. А на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 місці його складів повинна бути безлюдна пустеля. Хай хоч пів Брянська виїде з міста.
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27.06.2024 12:44 Відповісти
Перцеві балончики коштують смішні гроші.Причепити їх до фпв і скидати пачками на позиції русні.
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27.06.2024 13:52 Відповісти
 
 