Россияне используют химическое оружие, которое может привести к длительному выведению из боеспособности

Для применения химического оружия военные РФ используют сбросы, химические гранаты или самодельные устройства, похожие на них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом в эфире "Суспільне. Новини" заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

"В целом, это по стандарту - сбросы, химические гранаты или самодельные устройства, вроде химических гранат. Это не оружие, которое может привести к гибели военнослужащих, но это оружие, которое может привести к длительному выводу из боеспособности", - пояснил он.

Александр Бородин отметил, что данное оружие в основном затрудняет дыхание и вызывает судороги, поэтому военнослужащего приходится госпитализировать.

"И еще - психологический фактор. Да, сбросы работают постоянно. Хлопцы к этому привыкли. Но когда ты понимаешь, что там, условно, на какое-то количество сбросов может быть химическое оружие, даже если ты понимаешь, что оно будет не смертельным, но это - психологический фактор, который действует на хлопцев. К этому надо быть готовым", - подчеркнул он.

Также смотрите: Российский Z-военкор Филатов хвастается использованием запрещенного химического оружия: "Эту газовую гранату сбросили мы". ВИДЕО

Пресс-офицер 3-й ОШБр ВСУ подчеркнул, что, в основном, военнослужащим помогают защититься от химического оружия противогазы.

"Это не советские, а зарубежные образцы. Основная проблема этого оружия заключается именно в контакте, если ты будешь дышать этим газом. Военнослужащие имеют защиту от этого", - рассказал Александр Бородин.

По его словам, самой большой проблемой является психологический фактор, поскольку бойцы никогда не знают, когда враг применит химическое оружие снова.

Напомним, на днях Силы поддержки ВСУ сообщили, что в мае увеличилось количество случаев применения россиянами химического оружия.