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Новости
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Россияне используют химическое оружие, которое может привести к длительному выведению из боеспособности

хімічна

Для применения химического оружия военные РФ используют сбросы, химические гранаты или самодельные устройства, похожие на них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом в эфире "Суспільне. Новини" заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

"В целом, это по стандарту - сбросы, химические гранаты или самодельные устройства, вроде химических гранат. Это не оружие, которое может привести к гибели военнослужащих, но это оружие, которое может привести к длительному выводу из боеспособности", - пояснил он.

Александр Бородин отметил, что данное оружие в основном затрудняет дыхание и вызывает судороги, поэтому военнослужащего приходится госпитализировать.

"И еще - психологический фактор. Да, сбросы работают постоянно. Хлопцы к этому привыкли. Но когда ты понимаешь, что там, условно, на какое-то количество сбросов может быть химическое оружие, даже если ты понимаешь, что оно будет не смертельным, но это - психологический фактор, который действует на хлопцев. К этому надо быть готовым", - подчеркнул он.

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Пресс-офицер 3-й ОШБр ВСУ подчеркнул, что, в основном, военнослужащим помогают защититься от химического оружия противогазы.

"Это не советские, а зарубежные образцы. Основная проблема этого оружия заключается именно в контакте, если ты будешь дышать этим газом. Военнослужащие имеют защиту от этого", - рассказал Александр Бородин.

По его словам, самой большой проблемой является психологический фактор, поскольку бойцы никогда не знают, когда враг применит химическое оружие снова.

Напомним, на днях Силы поддержки ВСУ сообщили, что в мае увеличилось количество случаев применения россиянами химического оружия.

Автор: 

армия РФ (19562) химическое оружие (372) ВСУ (6666) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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Топ комментарии
+3
А во небздюха постоянно понимает по нам вопросы на саммите ООН, а мы
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27.06.2024 11:14
+2
ООН це просто ні про шо
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27.06.2024 10:42
+2
А ми пачіму не використовуєм?
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27.06.2024 10:44
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ООН це просто ні про шо
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27.06.2024 10:42 Ответить
А ми пачіму не використовуєм?
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27.06.2024 10:44 Ответить
Бо ми дотримуємось Женевської конвенції...
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27.06.2024 11:55 Ответить
Шоб победить кацапов нужно быть жесткими как кацапы, а может даже еще жеще. А жванецкие конвекции погибшим солдатам и невинно убитым гражданским уже никак не допомогут
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27.06.2024 11:59 Ответить
Наплювати на "жванецкие конвекции" ( ) - наплювати на цивілізований світ і всіх його рожевих поні. А вони в свою чергу не дадуть грошей і ***********. Шо далі буде треба пояснювати?
Не в тому становищі Україна, шоб грати не за правилами.
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27.06.2024 12:04 Ответить
Не отвернется от нас Запад, они ж понимают, что кацапы не остановятся на нас, а за них будет воевать в таком случае самая боездатная армия восточной Европы владеющая навыками работы практически с большинством оружия НАТО. Так что травить кацапов можно и нужно, но по тихому конечно
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27.06.2024 12:09 Ответить
відвернеться-не відвернеться.. не хочу сперечатися про це. Наведу лише маленький приклад - Ізраїль. В них є всі можливості розкатати палестину в тоненький бездріжжовий лавашик. В них достатньо бомб, щоб вирішити те питання за пару годин. Але вони чомусь цого не роблять.
І ще.. труїти кацапів по тихому не ефективно. Більше проблем ніж вихлопу.
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27.06.2024 12:17 Ответить
підрозділи НГУ можуть використовувати, і це не буде порушенням...
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27.06.2024 13:26 Ответить
Все одно буде. Я вивчав це, коли консультував побратима з стрілецького бату, чим можна кацапів з окопів викурювати. Бо я хімік заосвітою. я, як міг допоміг, але то не для розголосу. Заодно пояснив, чому поліцейські хімічні засоби малоефективні.
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27.06.2024 16:56 Ответить
Ну мыться их просто не заставишь, вот их храбрость и тает такой эффект
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27.06.2024 11:13 Ответить
А во небздюха постоянно понимает по нам вопросы на саммите ООН, а мы
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27.06.2024 11:14 Ответить
атаки на хімічні підприємства, які знаходяться на відстані до п'ятисот кілометрів від нашого кордону, повинні відбуватись через кожні дві доби. Похєр як будуть себе почувати мешканці Сельців. Хай хоч всі 35 тисяч виїдуть з міста, але https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 цей хімічний завод , який знаходиться на відстані 120 км від нашого кордоеу не повинен працювати взагалі. А на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 місці його складів повинна бути безлюдна пустеля. Хай хоч пів Брянська виїде з міста.
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27.06.2024 12:44 Ответить
Перцеві балончики коштують смішні гроші.Причепити їх до фпв і скидати пачками на позиції русні.
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27.06.2024 13:52 Ответить
 
 