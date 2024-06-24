РУС
В мае россияне 715 раз применили химические боеприпасы против ВСУ

В мае 2024 года было задокументировано 715 случаев применения российской армией боеприпасов с содержанием опасных химических веществ - это на 271 случай больше, чем в апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в командовании Сил поддержки ВСУ.

Отмечается, что основным средством доставки химических боеприпасов являются сбросы гранат К-51 и РГ-ВО с дронов.

В то же время с 15 февраля 2023 года по 24 мая зафиксировано 2698 применений опасных химических веществ россиянами.

"За указанный период зафиксировано 1385 случаев обращений военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинские учреждения с симптомами химического поражения различной степени тяжести, из которых только в мае - 21", - добавляют в командовании.

Напомним, издание The Wall Street Journal в мае писало, что российские оккупанты применяют запрещенное химическое оружие, в частности хлорпикрин, по всей линии фронта в Украине.

Также читайте: Страны-партнеры помогут Силам обороны Украины защититься от химических и ядерных атак РФ

армия РФ (20374) химическое оружие (383) ВСУ (6862)
І ДЕ ЗАСІДАННЯ РБ ООН за геноцид і воєнний злочин за використання забороненої хімзброї???
24.06.2024 15:21 Ответить
 
 