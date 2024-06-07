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Новости Война
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россия (92990) химическое оружие (360) ядерная безопасность (474)

Страны-партнеры помогут Силам обороны Украины защититься от химических и ядерных атак РФ

Хімічні атаки

Государства-участники Инициативы по обмену информацией в сфере радиационной, химической, биологической и ядерной (РХБЯ) безопасности и защищенности обязались обеспечить обучение и поставку оборудования для защиты личного состава украинских Сил безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел.

Отмечается, что заявление поддержали Канада, Финляндия, Италия, Норвегия, Швеция, Украина, Великобритания и США. Они осуждают грубые нарушения Российской Федерацией норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций.

Во время полномасштабной войны России против Украины заявления и действия РФ создали серьезную угрозу безопасности ядерных и других радиоактивных материалов и объектов в Украине, что может привести к катастрофическим последствиям для украинского населения и окружающей среды.

Кроме того, как отмечается, неоднократное применение Россией химических средств борьбы с массовыми беспорядками как метода ведения войны, а также использование Россией других химических боеприпасов против Вооруженных сил Украины является грубым нарушением Конвенции о запрете химического оружия.

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"Мы глубоко озабочены докладами о том, что интенсивность химических атак России против Сил безопасности и обороны Украины растет, как и разнообразие химических боеприпасов, используемых российскими войсками на поле боя. Государства-участники Инициативы решительно осуждают применение Россией химических веществ в Украине и обязуются обеспечить обучение и поставку оборудования, необходимого для защиты личного состава Сил безопасности и обороны Украины, а также привлечь Россию к ответственности", - говорится в заявлении.

Участники инициативы выразили решимость продолжать и развивать плодотворное сотрудничество и помогать Украине противодействовать применению и угрозам применения Россией радиационного, химического, биологического и ядерного оружия в этой войне.

Напомним, в начале мая Генштаб ВСУ заявил, что в апреле оккупанты применили против ВСУ более 400 химических боеприпасов,
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Черговою стурбованістю...
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07.06.2024 12:34 Ответить
Чому ж тільки стурбованістю.
Надішлють 50 000 протигазів часів 1-ї світової...
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07.06.2024 14:03 Ответить
Тобто, треба ще трошки потерпіти саме до цих подій?
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07.06.2024 12:39 Ответить
Ядерних? Чудова перспектива
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07.06.2024 12:58 Ответить
Ноу комент...
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07.06.2024 13:09 Ответить
Якщо так як вони надають авіацію з затримкою в 2.5 роки... то щось допоможуть за пару років після а до того будуть розповідати про деескалацію та торгувати з орками

Дайте достатньо ракет і літаків та не буде ніяких атак... орківські олігархи втратять свої доходи від війни і х..ло швидко її припинить
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07.06.2024 13:18 Ответить
Тобто, застосування Росією радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної зброї у цій війні (Джерело: ) - справа вирішена.
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07.06.2024 14:01 Ответить
..Я уже 3 года говорю РХБЗ нельзя забывать...мокши оч коварные создания болот мацковии
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07.06.2024 14:19 Ответить
Ну офігєть, перспективи! Тобто, варіанту попередити ці атаки і приборкати скаженого ботоксного карліка, мови не йде?
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07.06.2024 15:01 Ответить
 
 