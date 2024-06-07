Країни-партнери допоможуть Силам оборони України захиститися від хімічних та ядерних атак РФ

Держави-учасниці Ініціативи з обміну інформацією у сфері радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної (РХБЯ) безпеки та захищеності зобов’язалися забезпечити навчання та постачання обладнання для захисту особового складу українських Сил безпеки та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що заяву підтримали Канада, Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Вони засуджують грубі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права та принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Під час повномасштабної війни Росії проти України, заяви та дії РФ створили серйозну загрозу безпеці ядерних та інших радіоактивних матеріалів і об’єктів в Україні, що може призвести до катастрофічних наслідків для українського населення та навколишнього середовища.

Крім цього, як зазначається, неодноразове застосування Росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання Росією інших хімічних боєприпасів проти Збройних Сил України є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

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"Ми глибоко стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою. Держави-учасниці Ініціативи рішуче засуджують застосування Росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути Росію до відповідальності", - йдеться у заяві.

Учасники ініціативи висловили рішучість продовжувати та розвивати плідну співпрацю і допомагати Україні протидіяти застосуванню та загрозам застосування Росією радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної зброї у цій війні.

Нагадаємо, на початку травня Генштаб ЗСУ заявив у квітні окупанти застосували проти ЗСУ понад 400 хімічних боєприпасів,