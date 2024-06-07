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Країни-партнери допоможуть Силам оборони України захиститися від хімічних та ядерних атак РФ

Хімічні атаки

Держави-учасниці Ініціативи з обміну інформацією у сфері радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної (РХБЯ) безпеки та захищеності зобов’язалися забезпечити навчання та постачання обладнання для захисту особового складу українських Сил безпеки та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що заяву підтримали Канада, Фінляндія, Італія, Норвегія, Швеція, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Вони засуджують грубі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права та принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Під час повномасштабної війни Росії проти України, заяви та дії РФ створили серйозну загрозу безпеці ядерних та інших радіоактивних матеріалів і об’єктів в Україні, що може призвести до катастрофічних наслідків для українського населення та навколишнього середовища.

Крім цього, як зазначається, неодноразове застосування Росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання Росією інших хімічних боєприпасів проти Збройних Сил України є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

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"Ми глибоко стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою. Держави-учасниці Ініціативи рішуче засуджують застосування Росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути Росію до відповідальності", - йдеться у заяві.

Учасники ініціативи висловили рішучість продовжувати та розвивати плідну співпрацю і допомагати Україні протидіяти застосуванню та загрозам застосування Росією радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної зброї у цій війні.

Нагадаємо, на початку травня Генштаб ЗСУ заявив у квітні окупанти застосували проти ЗСУ понад 400 хімічних боєприпасів,

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Черговою стурбованістю...
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07.06.2024 12:34 Відповісти
Чому ж тільки стурбованістю.
Надішлють 50 000 протигазів часів 1-ї світової...
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07.06.2024 14:03 Відповісти
Тобто, треба ще трошки потерпіти саме до цих подій?
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07.06.2024 12:39 Відповісти
Ядерних? Чудова перспектива
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07.06.2024 12:58 Відповісти
Ноу комент...
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07.06.2024 13:09 Відповісти
Якщо так як вони надають авіацію з затримкою в 2.5 роки... то щось допоможуть за пару років після а до того будуть розповідати про деескалацію та торгувати з орками

Дайте достатньо ракет і літаків та не буде ніяких атак... орківські олігархи втратять свої доходи від війни і х..ло швидко її припинить
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07.06.2024 13:18 Відповісти
Тобто, застосування Росією радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної зброї у цій війні (Джерело: ) - справа вирішена.
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07.06.2024 14:01 Відповісти
..Я уже 3 года говорю РХБЗ нельзя забывать...мокши оч коварные создания болот мацковии
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07.06.2024 14:19 Відповісти
Ну офігєть, перспективи! Тобто, варіанту попередити ці атаки і приборкати скаженого ботоксного карліка, мови не йде?
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07.06.2024 15:01 Відповісти
 
 