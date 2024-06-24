У травні росіяни 715 разів застосували хімічні боєприпаси проти ЗСУ

У травні 2024 року було задокументовано 715 випадків застосування російською армією боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин - це на 271 випадок більше, ніж у квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Наголошується, що основним засобом доставки хімічних боєприпасів є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з дронів.

Водночас з 15 лютого 2023 року по 24 травня зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин росіянами.

"За вказаний період зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців Збройних сил України до медичних закладів з симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості, з яких лише у травні - 21", - додають у командуванні.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal у травні писало, що російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, по всій лінії фронту в Україні.

