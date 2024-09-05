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Новости Война
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Таврия (178) химическое оружие (360) Лыховий Дмитрий (70)

Войска РФ активно применяют химические вещества для атак на Юге, - ОСГВ "Таврия"

хімічна зброя

Войска РФ активно используют боеприпасы с отравляющими веществами на Юге. Их сбрасывают с дронов на позиции Сил обороны.

Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, только в августе оккупанты совершили около 200 таких атак вдоль всей линии соприкосновения в зоне ответственности ОГВ "Таврия".

Он отметил, что особенно интенсивно россияне атакуют украинских защитников в Запорожской области.

Лиховий сообщил, что только за вчера, 4 сентября, было зафиксировано 13 сбросов с ядовитыми веществами на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

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"В целом противник активно применяет сбросы с коптеров, они ими усиливают работу своей артиллерии и других средств поражения. Так за вчера таких сбросов было более 200 с использованием более 300 боеприпасов", - добавил он.
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Новінка від ЗСУ "ДРОН-ДРАКОН" - випалює термітом лісопосадки з кацапо-кротами
Файно горить - не погасишь... 👍
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05.09.2024 16:32 Ответить
У янелоха тре взяти партію, якщо опа разом бздне, то вимре все до південного берегу Криму
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05.09.2024 16:23 Ответить
На жаль погаситься їхнею сечею
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05.09.2024 17:03 Ответить
Кожний зелох знає, що то цілюща
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05.09.2024 18:06 Ответить
Треба кацапів, у відповідь, як тарганів, знищувати без усякого жалю хімікатами.
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05.09.2024 21:29 Ответить
 
 