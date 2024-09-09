За неделю на фронте более 1,3 тысяч боестолкновений, враг сосредотачивает свои усилия на 4 направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты на прошлой неделе основные усилия сосредоточили на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В течение прошлой недели произошло 1315 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях, где продолжаются тяжелые бои", - сказал Ковалев.

Ситуация на востоке

На Покровском направлении за неделю Силы обороны отбили 376 атак, на Кураховском - 289.

На Купянском направлении в течение недели отбито 125 атак, 156 - на Лиманском.

По данным Генштаба, на Торецком направлении зафиксировано 104 безрезультатных штурма позиций украинских войск.

На Харьковском направлении на прошлой неделе российские захватчики совершили 34 атаки, на Северском 48 атак, на Краматорском 60. 76 атак отбили Силы обороны на Времовском направлении.

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Обстановка на юге

На Ореховском направлении ВСУ за неделю отбили 10 атак врага.

Ковалев проинформировал, что на Приднепровском направлении оккупанты пытались вытеснить украинские подразделения с позиций и осуществили 37 безуспешных атак.

Обстрелы Украины и потери врага

По данным Генштаба, в течение прошлой недели российские захватчики нанесли по территории Украины 19 ракетных ударов, задействовав 80 ракет, а также 550 авиационных ударов, в том числе сбросили 727 управляемых авиабомб. Российские войска совершили около 30 тыс. обстрелов, 859 из них - из реактивных систем залпового огня.

"Общие потери врага за прошедшую неделю составили 8960 человек", - добавил Ковалев.

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