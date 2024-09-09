За неделю на фронте более 1,3 тысяч боестолкновений, враг сосредотачивает свои усилия на 4 направлениях, - Генштаб
Российские оккупанты на прошлой неделе основные усилия сосредоточили на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
"В течение прошлой недели произошло 1315 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях, где продолжаются тяжелые бои", - сказал Ковалев.
Ситуация на востоке
На Покровском направлении за неделю Силы обороны отбили 376 атак, на Кураховском - 289.
На Купянском направлении в течение недели отбито 125 атак, 156 - на Лиманском.
По данным Генштаба, на Торецком направлении зафиксировано 104 безрезультатных штурма позиций украинских войск.
На Харьковском направлении на прошлой неделе российские захватчики совершили 34 атаки, на Северском 48 атак, на Краматорском 60. 76 атак отбили Силы обороны на Времовском направлении.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении ВСУ за неделю отбили 10 атак врага.
Ковалев проинформировал, что на Приднепровском направлении оккупанты пытались вытеснить украинские подразделения с позиций и осуществили 37 безуспешных атак.
Обстрелы Украины и потери врага
По данным Генштаба, в течение прошлой недели российские захватчики нанесли по территории Украины 19 ракетных ударов, задействовав 80 ракет, а также 550 авиационных ударов, в том числе сбросили 727 управляемых авиабомб. Российские войска совершили около 30 тыс. обстрелов, 859 из них - из реактивных систем залпового огня.
"Общие потери врага за прошедшую неделю составили 8960 человек", - добавил Ковалев.
Пожалуйста, подождите...
Очевидно, противник завершує реалізацію свого задуму, щодо флангового охоплення та ліквідації плацдраму ЗСУ східніше р.Вовча в районі Невельского силами суміжних флангів УВ "Центр" та "Юг". Й, схоже на те, що командуання ЗСУ не може цьому завадити. Більше того, рішення про відхід військ на рубіж Гірник - Курахівка також ним поки не прийнято (я поки не розумію, чого воно чекає й на що воно сподівається...).
Передові підрозділи противника з півночі (ймовірно, 228-й мсп та 239-й тп 90-ї тд, 114-а омсбр та частково 5-а омсбр 1-го АК) вже вклинились в с.Українськ (на східній та південно-східній околиці), взяли під контроль північну частину Галицинівки та просунулись до півніно-східної околиці Гірника.
В свою чергу, з півдя передові підрозділи УВ "Юг (5-а, 110-а та один батальйон 114-ї омсбр), пересікли р.Лозова північніше Красногорівки, й досить суттєво просунулись вздовж південного берегу р.Лозова по напрямку Красногорівка - Олександропіль (про цей можливий "спурт", я також писав...).
Не мені пояснювати, що буде далі... якщо знову будуть зволікання із наказом на відхід передових підрозділів, принаймні за річку Вовча...
Утримати рубіж Желане Перше - Желанне Друге (якщо тамтешне українське командування сподівається на це) також не вийде. Противник ВЖЕ знаходиться на західному (протилежному) березі Вовчої... й до того ж, активно просувається вздовж неї у південному напрямку (Данилівка - Гірник).
Ситуацію МОЖЕ врятувати надійне та гарантоване утримання ЗСУ рубежу Гірник - Курахівка. Але, щось не схоже на те, що у нинішніх умовах ЗСУ на це здатні...
Тому, на місці наших керманичей, які вже поспішили заявити про якусь там "стабілізацію" на Покровському напрямку, я би не робив таких гучних й очевидно поспішних заяв та висновків. Ну, принаймні, публічно...
Так, певні ознаки того, що противнику всі ці просування та "прориви" даються нелегко й він вимушений вже перейти до чергового "перерозподілу" своїх сил та засобів вздовж усієї смуги наступу, таки є...
Але, ще раз повторюсь, ніякої "стабілізації" чи "зупинки" у діях противника поки не спостерігається (він як атакував в районі Новогродівки, Красного Яру, Гродівки та Новоторецького, так й атакує). Той факт, що у нього там успіхі мінімальні (відбив пару спостережних пунктів), й загалом - пригальмував, власне, на Покровському напрямку, пояснюється виключно тим, що зараз він свої головні зусилля сконцентрував трохи південніше - у бік Селідово та на ліквідації нашого плацдарму на р.Вовча в районі Невельского..."