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Донецкая область (8780) Угледар (127)

Россияне продолжают продвижение под Угледаром: враг захватил Водяное, - DeepState. КАРТА

Враг оккупировал село Водяное в Донецкой области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг захватил Водяное и продвинулся в Гродовке", - пишут осинтеры.

Карта бойових поблизу Вугледару 8 вересня

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Ситуация вблизи Угледара

В конце августа аналитики DeepState сообщили, армия РФ пытается окружить Угледар.

С тех пор враг оккупировал населенный пункт Пречистовка недалеко от города.

Впоследствии в Минобороны Великобритании рассказали, что Российские войска имеют тактические успехи вокруг города Угледар в Донецкой области.

А Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский забирает из Угледара опытную 72-ю отдельную механизированную бригаду.

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Топ комментарии
+18
Це просто генітальний план ЗЄ працює.
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09.09.2024 02:11
+18
Це ******* якийсь. Щодня каzап щось захоплює.
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09.09.2024 03:04
+13
Мирний план в дii.
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09.09.2024 03:25
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В Україні таки новини вже нікого не дивують
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09.09.2024 02:07 Ответить
Зупинити шизофреніка Пуйла можеуть тільки 9 грамів свинцю. Треба поставити замість Малюка і Буданова людей, які спроможні це зробити. Це обійдеться набагато дешевше, ніж гори зброї, яка буде знищена разом з людьми.
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09.09.2024 11:54 Ответить
Не факт що замість пуйла не прийде хтось ще їбанутіший. Он мєдвєдєва послухайте. Спочатку треба переконати їх ВСІХ що продовження війни їм нічого не дасть. Поки що там купа народу грєзіт що зможуть "дожати". Праві/ліві приходять до влади в європі, в США на Трампа надія і т.д.
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09.09.2024 21:50 Ответить
Це просто генітальний план ЗЄ працює.
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09.09.2024 02:11 Ответить
прямі поставки з Колумбії
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09.09.2024 02:27 Ответить
Це ******* якийсь. Щодня каzап щось захоплює.
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09.09.2024 03:04 Ответить
Мирний план в дii.
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09.09.2024 03:25 Ответить
у всіх на язику, те що зміна підрозділу під вугледаром як подарунок хкуйлу...як обіцяний подарунок..дай бог щоб це було не так
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09.09.2024 03:29 Ответить
Військовий у фейсбуці спростував заяву безуглої про 72-гу бригаду. А як насправді хто зна.
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09.09.2024 06:05 Ответить
@ "Торецьк. Противник робить спроби обійти територію виправної колонії №2 з півночі та півдня.
Дроноводи ЗСУ атакували російські позиції у забудові на північно-західній та південній околицях ВК №2
📍48.390600, 37.867450
📍48.388705, 37.869877".
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09.09.2024 06:10 Ответить
Не зрозумів, то хто саме контролює колонію?
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09.09.2024 08:19 Ответить
Кожен день ворог наступає ,захоплює нові території ,убиває мирних громадян ,руйнує все що тільки можна ,ну а в нас замість того що б завдати ударів по кацапщині та терористичних лднр ,носятся з самітом миру який нічого не вирішує.
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09.09.2024 08:29 Ответить
Ви ще нічого не зрозуміли? До саміту миру зелень здає Донбас, а тоді вже й можливі перемовини з кацапами з "учьотом реалій по зємлє", чи як там висирало те ботоксне лайно. Мета влади не захистити Україну, а м'яко здати, щоб стадо в стойлі не нервувало.
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09.09.2024 10:08 Ответить
Скоро кацап до Києва дійде. а найзеленіший підор тільки й гундить про Всеосяжну перемогу на скурвищині.
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09.09.2024 14:48 Ответить
Військового Вождя Україна вже не цікавить ... у нього Рамштайн , Італія , асамблея ООН , зустрічі с поважними західними панами .
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09.09.2024 09:06 Ответить
А в телемарафоні полководєц сирськой перемагає маскалів
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09.09.2024 09:36 Ответить
Дебіломарафон аж захлинається курськом. Те що за 2 місяці втратили майже весь Донбас- то пох Чекайте, лохи. стабілізації, під ЕКиєвом хіба що
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09.09.2024 14:52 Ответить
 
 