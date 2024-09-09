Россияне продолжают продвижение под Угледаром: враг захватил Водяное, - DeepState. КАРТА

Враг оккупировал село Водяное в Донецкой области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг захватил Водяное и продвинулся в Гродовке", - пишут осинтеры.

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Ситуация вблизи Угледара

В конце августа аналитики DeepState сообщили, армия РФ пытается окружить Угледар.

С тех пор враг оккупировал населенный пункт Пречистовка недалеко от города.

Впоследствии в Минобороны Великобритании рассказали, что Российские войска имеют тактические успехи вокруг города Угледар в Донецкой области.

А Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский забирает из Угледара опытную 72-ю отдельную механизированную бригаду.

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