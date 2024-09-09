Россияне продолжают продвижение под Угледаром: враг захватил Водяное, - DeepState. КАРТА
Враг оккупировал село Водяное в Донецкой области.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг захватил Водяное и продвинулся в Гродовке", - пишут осинтеры.
Ситуация вблизи Угледара
В конце августа аналитики DeepState сообщили, армия РФ пытается окружить Угледар.
С тех пор враг оккупировал населенный пункт Пречистовка недалеко от города.
Впоследствии в Минобороны Великобритании рассказали, что Российские войска имеют тактические успехи вокруг города Угледар в Донецкой области.
А Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский забирает из Угледара опытную 72-ю отдельную механизированную бригаду.
Топ комментарии
+18 Герхард
показать весь комментарий09.09.2024 02:11
+18 Oleg K 4bb078f7
показать весь комментарий09.09.2024 03:04
+13 Mine
показать весь комментарий09.09.2024 03:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дроноводи ЗСУ атакували російські позиції у забудові на північно-західній та південній околицях ВК №2
📍48.390600, 37.867450
📍48.388705, 37.869877".