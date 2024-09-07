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Новости Война
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Великобритания (4718) Угледар (127)

Войска РФ имеют тактические успехи в продвижении под Угледаром, - Минобороны Британии

Наслідки російських ударів по Вугледару

Российские войска имеют больше тактических успехов вокруг города Угледар в Донецкой области.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем обзоре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Угледар был долгосрочной целью для российских войск. Оборона города позволяла украинским военным сдерживать вражеские наступления на юге Донецкой области.

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Британцы отметили, что ранее оккупанты неоднократно предпринимали попытки штурмовать Угледар. Это приводило к тяжелым потерям, чтобы получить небольшие территории.

"Однако в августе 2024 года российские войска продвинулись на восток и запад от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное", - сообщили в Минобороны Великобритании.

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Предполагают, что в следующем месяце Россия, вероятно, продолжит попытки продвигаться возле города и будет угрожать самому Угледару.
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Резервів на все не вистачає. Який все-таки геніальний хід захопити Суджу.
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07.09.2024 21:34 Ответить
буржуї в захваті від зе!лідора.
знову потужність і переможність.
а, що ще, зе!паяцу треба?
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07.09.2024 21:41 Ответить
Вугледaр - це рельнa фортеця створенa ще минулою влaдою, як і інші містa, aле Боневтік Потужний Нетряпкович допоміг кaцaпaм, відвівши нaші військa із бгaтьох дільниць в Донецькій і Лугaнський облaстях в чисте поле. Суджa до Вугледaру ні до чого!
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07.09.2024 21:45 Ответить
Горять риштування Донбасу, бо підлога країни не відкоркувала очі на виборчих відтинках.

______
Moskva delenda est
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07.09.2024 21:52 Ответить
http://deepstatemap.live/#16/48.3315128/37.8279974 @ "Бійці 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку.
Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль."

ВІдео - https://x.com/Deepstate_UA/status/1832416237579653554 тут .

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07.09.2024 21:49 Ответить
НАТО завжди відмовлялося давати Україні першокласну зброю.
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07.09.2024 22:08 Ответить
І що за успіхи. Написано тільки про тупих кацапів, їх втрати, і якусь маячню про Пречистівку яку виявляється захопили ще в серпні, хоча ще вчора за неї йшли бої. Може пора перестати цитувати беліберду ідіотів всіх мастей.
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07.09.2024 22:10 Ответить
 
 