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Велика Британія (5334) Вугледар (141)

Війська РФ мають тактичні успіхи у просуванні під Вугледаром, - Міноборони Британії

Наслідки російських ударів по Вугледару

Російські війська мають більше тактичних успіхів навколо міста Вугледар на Донеччині.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму огляді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Вугледар був довгостроковою ціллю для російських військ. Оборона міста дозволяла українським військовим стримувати ворожі наступи на півдні Донеччини.

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Британці зауважили, що раніше окупанти неодноразово робили спроби штурмувати Вугледар. Це призводило до важких втрат, аби здобути невеличкі території.

"Однак у серпні 2024 року російські війська просунулися на схід і захід від Вугледару, взявши під контроль сусіднє село Пречистівку та ведучи бої за Водяне", - повідомили у Міноборони Британії.

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Припускають, що наступного місяця Росія, ймовірно, продовжить спроби просуватися біля міста і загрожуватиме самому Вуглдедарові.

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Резервів на все не вистачає. Який все-таки геніальний хід захопити Суджу.
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07.09.2024 21:34 Відповісти
буржуї в захваті від зе!лідора.
знову потужність і переможність.
а, що ще, зе!паяцу треба?
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07.09.2024 21:41 Відповісти
Вугледaр - це рельнa фортеця створенa ще минулою влaдою, як і інші містa, aле Боневтік Потужний Нетряпкович допоміг кaцaпaм, відвівши нaші військa із бгaтьох дільниць в Донецькій і Лугaнський облaстях в чисте поле. Суджa до Вугледaру ні до чого!
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07.09.2024 21:45 Відповісти
Горять риштування Донбасу, бо підлога країни не відкоркувала очі на виборчих відтинках.

______
Moskva delenda est
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07.09.2024 21:52 Відповісти
http://deepstatemap.live/#16/48.3315128/37.8279974 @ "Бійці 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку.
Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль."

ВІдео - https://x.com/Deepstate_UA/status/1832416237579653554 тут .

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07.09.2024 21:49 Відповісти
НАТО завжди відмовлялося давати Україні першокласну зброю.
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07.09.2024 22:08 Відповісти
І що за успіхи. Написано тільки про тупих кацапів, їх втрати, і якусь маячню про Пречистівку яку виявляється захопили ще в серпні, хоча ще вчора за неї йшли бої. Може пора перестати цитувати беліберду ідіотів всіх мастей.
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07.09.2024 22:10 Відповісти
 
 