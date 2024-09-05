Окупанти продовжують просуватись поблизу Вугледара та Торецька, - DeepState. КАРТА

Російські війська продовжують просуватись у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

За їх інформацією, ворог просунувся біля Пречистівки в районі Вугледара.

Також окупанти просунулись біля Сухої Балки та в Дружбі неподалік Торецька.







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