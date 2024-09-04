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У Торецьку залишаються 1,7 тис. цивільних, у місто намагаються зайти ворожі ДРГ, - ОВА

торецьк

У Торецьк, що на Донеччині, намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, однак ЗСУ їх знищують і вибивають за межі міста. У Торецьку залишилося 1,7 тисяч цивільних, однак завозити до них гуманітарну допомогу вкрай складно.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ

"Диверсійно-розвідувальні групи ворога заходять у місто Торецьк, але наші Сили оборони їх знищують і вибивають за межі міста", - розповів посадовець.

За його словами, наразі у місті залишилося 1,7 тисяч цивільних мешканців. Завозити до них гуманітарну допомогу вже дуже складно, оскільки загарбники прострілюють всі під'їзні шляхи. 

"Дуже складно, дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи не тільки ствольною артилерією, але і дронами", - сказав Філашкін.

Раніше повідомлялось, що у Покровську Донецької області досі перебувають 26 тисяч людей, серед них 1076 дітей.

Читайте також: Російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська. ЗСУ, ймовірно, мали успіх на лінії Сватове-Кремінна, - ISW

Автор: 

Донецька область (8423) Торецьк (456)


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1,7 тысяч
Я там жил, окончил школу и получил паспорт.
Этот городок ещё в 2014 русня захватила, но потом сдрыснула. Сейчас похоже русня хочет сделать с Торецком то же, что и с Бахмутом
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04.09.2024 22:45 Відповісти
Наслідки та результати, ПОТУЖНОЇ бездіяльності щодо посилення безпеки України , осіб на посадах, призначених єрмаком+зеленським з 2019 року!! Ну, хоть паржом, аби тільки, не барига порох…
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04.09.2024 23:00 Відповісти
 
 