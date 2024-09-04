У Торецьку залишаються 1,7 тис. цивільних, у місто намагаються зайти ворожі ДРГ, - ОВА

У Торецьк, що на Донеччині, намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, однак ЗСУ їх знищують і вибивають за межі міста. У Торецьку залишилося 1,7 тисяч цивільних, однак завозити до них гуманітарну допомогу вкрай складно.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Диверсійно-розвідувальні групи ворога заходять у місто Торецьк, але наші Сили оборони їх знищують і вибивають за межі міста", - розповів посадовець.

За його словами, наразі у місті залишилося 1,7 тисяч цивільних мешканців. Завозити до них гуманітарну допомогу вже дуже складно, оскільки загарбники прострілюють всі під'їзні шляхи.

"Дуже складно, дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи не тільки ствольною артилерією, але і дронами", - сказав Філашкін.

Раніше повідомлялось, що у Покровську Донецької області досі перебувають 26 тисяч людей, серед них 1076 дітей.

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