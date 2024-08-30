Сирський забирає з Вугледару 72 бригаду, це буде катастрофа, - "слуга народу" Безугла

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила, що головком ЗСУ Олександр Сирський забирає з Вугледару досвідчену 72-у окрему механізовану бригаду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепки у фейсбуці.

"У мене численні звернення військових у відчаї, що Сирський забирає 72 бригаду з Вугледару, яка відбивала там всі атаки вже два роки і прекрасно знає місцевість.

Росіянам таке вже відомо і вони готуються. Це буде катастрофа, як з Торецьком і Нью-Йорком, коли звідти забрали 24 бригаду. Таке враження, що він спеціально розхитує фронт", - написала Безугла.

Читайте також: РФ захопила Новогродівку біля Покровська за кілька днів, окопи були порожніми, - "слуга народу" Безугла