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Сирський забирає з Вугледару 72 бригаду, це буде катастрофа, - "слуга народу" Безугла

безугла,мар'яна

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила, що головком ЗСУ Олександр Сирський забирає з Вугледару досвідчену 72-у окрему механізовану бригаду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепки у фейсбуці.

"У мене численні звернення військових у відчаї, що Сирський забирає 72 бригаду з Вугледару, яка відбивала там всі атаки вже два роки і прекрасно знає місцевість.

Росіянам таке вже відомо і вони готуються. Це буде катастрофа, як з Торецьком і Нью-Йорком, коли звідти забрали 24 бригаду. Таке враження, що він спеціально розхитує фронт", - написала Безугла.

ситуація на Донбасі

Читайте також: РФ захопила Новогродівку біля Покровська за кілька днів, окопи були порожніми, - "слуга народу" Безугла

безугла

Автор: 

72 окрема механізована бригада (241) Сирський Олександр (602) Безугла Мар’яна (298) Вугледар (141)


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Топ коментарі
+40
Малюк разом з Татаровим досі вбиває чеченців поки нас нема у Києві.
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30.08.2024 20:30
+35
Баба просто рассказывает все воееные тайны в прямом эфире и не надо никакой консперации...Кто-нибудь ее остановит?Или ее трогать нельзя-бо вона с татаровым чеченцев убивала в Киеве...
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30.08.2024 20:28
+34
Невже ворожу собачку не можно розстріляти, четвертувати , прикопати?
І де Ау-сбу!!??? У змі викладати на весь світ переміщення військ !!!!!!
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30.08.2024 20:26
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безугла - це пронос на вентилятор...
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30.08.2024 21:21 Відповісти
Ти, курка тупорила, сама Сирником Залужного замінила, то чого тепер ниєш? Наче зебіл, який голосував за Гундоса, а тепер за голову хапається, як жити далі.
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30.08.2024 21:23 Відповісти
Вона правильно замінила. Залужний - не та людина, що ви намагаєтеся розпіарити у ваших медодичках. ("ви" - з маленькою, бо йдеться про юрбу ботів, ім'я яких - легіон, що піарять Залужного). Він провалив оборону Бахмута, Авдоса, контрнаступ, комісувався з армії та поїхав відпочивати на якісь острова. Та, зверніть увагу, щось дуже тихо там сидить. Хоч би пробив дозвіл на Штормами по Москві. Він працює над цим питанням? Дайте будь ласка посилання: як само працює, де результат. І скількі він, нещасний, бабла за це отримує. Дякую.
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31.08.2024 08:41 Відповісти
Після вигнання Залужного я дуже точно в коментарях писав як будуть здавати Україну зермаки з татаровими і т.п. Різко не можуть здати тільки виключно через героїзм наших Захисників. Полощуть мізки курськом, мовляв, стратегія століття. Пшик який не вартий уваги. Двадцять курськів не вартують одного Покровська . Якби зайшли на територію раші десь з флангів, що загрожувало б оточенню наступаючим оркам на Донбасі було б зовсім інше стратегічне становище. А цей маневр для росіян як припарка з ромашкового листочка для сраки.
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30.08.2024 21:42 Відповісти
А чому мова про курськ? Я бачу в цьому маневрі Суми і Чернігів. Особисто для мене ціннішими є Суми і Чернігів а не Покровськ. В мене є суто свої суб'єктивні переконання. Грубо кажучи я був і в Покровська і в Чернігові. В Покровська мені менше сподобалось. Донецька область мали би за 10 років щось таки робити для своєї оборони. Нічого не зроблено або недостатньо, що рівноцінно нічого. Далі дивіться що робиться у Павлоград і Дніпрі. А напевно нічого. Краще солдатами затикати Покровськ? Ракети треба було робити ще 5 років назад, якщо не ще раніше. От тоді би і скавчали про Покровськ. Чернігів і Суми кращі. Ха ха ха.
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30.08.2024 23:55 Відповісти
до кого вона звертається? Чому? Хіба це не секретна інформація? Це ж не ідиотизм, ну не настільки вона дурна. Якщо ніхто не подає в суд, щоб провести розслідування дій цієї персони то пересічні громадяни роблять примітивний висновок що вона говорить правду. А це вже технологія впливу і вона нажаль працює
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30.08.2024 21:48 Відповісти
Дайте ей по ***** хто нибудь!
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30.08.2024 21:52 Відповісти
Нащо бити худобу Зеленського та Єрмака?! Вона ж сама по собі нуль ....
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30.08.2024 23:36 Відповісти
а Безуглу треба використовувати для подання в РШ РФ дезінформації . після всього, що вона наговорила , їй будуть вірити.
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30.08.2024 21:55 Відповісти
Тупа п.....а
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30.08.2024 22:22 Відповісти
Не *** , тебе кобыла будет легче если вся 72 бригада там ляжет ?
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30.08.2024 22:24 Відповісти
что можно ожидать от командующего у которого папа и мама по другую сторону и кацапы, в любую минуту, могут отрезать им головы в прямом эфире?
подумайте сами
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30.08.2024 22:42 Відповісти
... или Сырскому доложили, что Курахово удержать невозможно. Если так, то из Угледара надо выходить.
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30.08.2024 23:13 Відповісти
А безугла не ідіотка ...вона рупор дермака та🤡 зеленського ,це її шефи фсб...але дуже вдало їй підібрали імідж... вершника без голови ...піпл сприймає...але це не смішно ...тому шо якась" рижа мочалка", діє дуже результативно і має на ...увазі Україну та всіх українців ...
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30.08.2024 23:20 Відповісти
Марьяна Безумна за завданням Єрмака поливає брудом військових. Но не може ЗЄ-черчіль бути винуватим у руйнуванні фронту на Покровсько-Торецькому напрямку. А хто має бути винуватим?!... Правильно - Сирський... А те що переміщення бригад, ротації, Курські операції затверджуються на ставці верховного головнокомандувача особисто Зеленським - так це 99,9% довбойобів тут в комментах та взагалі не розуміють... Це печально..
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30.08.2024 23:34 Відповісти
А що буде квакати ця жаба коли покровська кишка кацапів потрапить в оточення?
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30.08.2024 23:44 Відповісти
Эта "Кишка" уже имеет у основания (от Очеретино до Карловки) около 20 км, при том её пересекают несколько рек которые надо форсировать.

И обратите внимание: наступление на Покровск почти остановилось. Теперь идёт в противоположную сторону, к Селидово и Украинску. Как раз для обеспечения устойчивости флангов.
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31.08.2024 01:44 Відповісти
У основания кишки никаких рек нет, кроме ставков и ручьёв, поверх которых насыпаны дороги.
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31.08.2024 07:42 Відповісти
Так що тепер 72 бригаду ніколи нікуди не виводити ще років 10? А чому з 72 бригади не зробити 72 дивізію. Тобто збільшити в 3-4 рази штат і тоді можна бригаді не виходити роками. Одна частина на бойовому чергуванні, друга частина в резерві, третя частина на відновлені боєздатності і переозброєнні, четверта частина бригади у відпустці. І командир дивізії один. Той хто самий найдосвідченіший. А не та сама фігня тільки з 4 бригадами де звісно 4 комбриги і чотири штаби. Із 4 бригад зробити одну дивізію наприклад. Нє, мудрі депутати хотіли б щоб бригади жили в окопах роками не вилазячи. Бо вони 10 років і все інше населення ніфіга не робило для своєї ж оборони. Якщо в 72 бригаді ресурс закінчується, то будьте добрі забезпечити на заміну іншою бригадою. Ха ха ха.
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31.08.2024 00:22 Відповісти
В цілом - все вірно. Але штаби у бригадах нікуди не дінуться. Навіть у батах штаби по штату мають бути.
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31.08.2024 12:09 Відповісти
Та хіба справа лише в штабах? Один штаб бригади буде відповідати за один і той самий напрямок постійно. Якщо вдале керування, то навіщо його відводити. Виконавці команд працюють каруселлю при одному й тому самому штабі. Більше керованості буде. Тоді просто винесене питання для чого тоді оту? Якщо бригада на практиці буде керуватися осув без посередників. Ротації відбуватимуться всередині бригади чи дивізії без всеохоплюючого зривання з місця і іншій бригаді також не треба буде думати як нормально зайняти незнайомі позиції. Ха ха ха.
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31.08.2024 12:39 Відповісти
Напрямок ? Відділення може відповідати за діля
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31.08.2024 17:40 Відповісти
Я кажу про штаб бригади. А краще би було дивізії. Яке відділення? Ха ха ха.
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31.08.2024 17:52 Відповісти
Залишається сподівватись, що про плани нових наступів на території РФ ніхто Безуглій не повідомить не зважаючи ні на який її рівень доступу до держтаємниці.
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31.08.2024 01:32 Відповісти
Чуствується рука великого полководца зели.
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31.08.2024 03:41 Відповісти
Своїми висерами вона глушить висер "інтелектуала" зеленського про Татарова і чеченську різню під ОП. Інакше це просто злив інформації про ротацію ЗСУ і андрогін Безугла підлягає ліквідації на місці
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31.08.2024 06:07 Відповісти
Кримінальний кодекс України:

Стаття 114-2. Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

2. Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
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31.08.2024 06:45 Відповісти
Ти диви,як Сирський оборзєл? Прямо сам взяв і відводить? Навіть без команди дєрьмака,твого патрона? Чудні діла твої,господи! ****!!!
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31.08.2024 07:41 Відповісти
Це не катастрофа, а плпномірна здача східної частини України! Мабуть з руснею є якійсь тайні домовленості. А катастрофа, як пише пані Безугла, відбулась під час виборів 2019 року. При чому на президентських, парламентських, місцевих. Аж 3 рази! Ось чому в Україні поний капут, відразу і всюди! Сироський-мишеня на мотузочці. Куди пальчиком вкажуть, туди й побіжить. За кордоном маєточок, дві автівки, катер вже придбані. І він не бачить свого майбутнього в Україні, проте як і більшіст зе-зрадницьких пик! А тому, або цей народ визнає, що його жорстоко обдурили і тепер ним удобрють рясно землю, прокинеться і почне нищити цю владу будь-де, або просто зникне як нація! Обирайте самі свій шлях в новітній історії!
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31.08.2024 07:53 Відповісти
Катастрофа відбулась коли в 14-му вибрали Порошенка і він намагався за допомогою мінських домовленостей загнати країну в залежність від росії, а наступний покидьок,це продовження попередньої політики .
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31.08.2024 09:20 Відповісти
Порох прийняв країну з 155 тис. армії і втраченим Маріуполем-Слов'янськом, а передав Зєльцу 250 тис ЗСУ і 60 тис відновленої Нацгвардії та дві третини визволеної Донецької області. Слова "Стугна", "Нептун", "Булат", "Фурія", "Вільха", "Богдана" і інші тобі, звісно, теж нічого не говорять, дебелку? "Іксперд", мля, знайшовся...
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31.08.2024 09:54 Відповісти
Віталій, скажи чесно - ти зебіл?
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31.08.2024 12:22 Відповісти
Порох через Мінські домовленості намагався пролангувати вторгнення раши в Україну і увірвати собі додаткові бонуси для влсного Рошен у Ліпецьку. До речі, як там та фабричка шоколадного зайця, ще не згоріла від Українського БПЛА? Так може туди прислати що, щоб був не шоколад, а нуга підсмажена з вафлями?! Порох ще та мерзота.
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31.08.2024 14:22 Відповісти
Ну щож щирі,давайте валити Сирського, на меню Безуглій. Олещука уже подали як десерт..Стидно,що долю України вирішують одіті в стрій санітарки і диванні експерти. Якщо і надалі так піде,то таки прийдеться диван змінити на окоп,якщо не окупацію.
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31.08.2024 08:10 Відповісти
Гайщиріщі українці завжди з хєрманії пишуть
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31.08.2024 08:17 Відповісти
давай фрау валити його разом з вами,щирими німцями!
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31.08.2024 09:36 Відповісти
Задолбала тупорылая, что она несёт , судьба Угедара решена , никакой катастрофы нет , нужно отойти на 15- 20км , мы уже провалили фронт,Если не отойти о тогда возможна катастрофа, Проблема в в другом украинские новые части не боеспособны , бегут не вступая в бой, Тупо бегут,а старых частей очень мало, люди не вечны - пошли укр чмобики, плачут ещё по дороге на ППД, не говоря уже в бою.Что остаётся Сырскому , просто латать дыры.Все нормально, просто немного ещё территории потеряем , ну и что, кому не нравится за автомат и в окоп, я посмотрю как он это сделает,.Безуглая абсолютно не компетентный человек в военном деле,
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31.08.2024 08:18 Відповісти
За тобою не встигають бігти.
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31.08.2024 09:48 Відповісти
Ти хоча б прапор зміни. Безмозгла божевільна! Але твої коменти під німецьким прапором виглядають... невдало
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31.08.2024 11:29 Відповісти
Боец Азова сказал что эти бусифицированные не воюют, только мешают военным. Они стараются сбежать и подбивают на побег остальных. И массово гибнут. Их готовят 2-3 недели, обычно формально. Это пушечное мясо, оно есть только на бумаге, но не усиливает армию. Но военные ничего не меняют в их подготовке, им похер.
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31.08.2024 12:14 Відповісти
У нас вже двоє загиблих і один безвісти, села поруч - підготовка три тижні, всі мої знайомі, один в першому бою вижив, через день кинули знов і все - двоє в наш район з того бою, на щиті ((...
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31.08.2024 12:46 Відповісти
А головний сержант в підрозділі для чого? Він відповідає за бойову підготовку і який персонал посилати на те чи інше завдання. Якщо підготовка недостатня, то він піднімає свою задницю і проводить навчання. Складає конспект і по ньому проводить. Не думаю, що у полку Азов немає інструкторів і сержантів. Це якась фігня. Ха ха ха.
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31.08.2024 12:50 Відповісти
У сирського є верховний командувач. маха, а слабо сказати в очі гниді шо саме він і є зрадник. От безумна куриця - як шо на трассі зіб'єшь курку машиної - то ніякого штрафу.
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31.08.2024 08:48 Відповісти
Банда зеленського здає Донбас, а курськ був потрібен для відволікання уваги від здачі Донбасу
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31.08.2024 09:09 Відповісти
Зеленский дарит Донбас Путину. Это часть мирного плана видимо !!!
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31.08.2024 09:35 Відповісти
А ***** нам дарує Курську область разом з Курською АЕС ? Чи як ?
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31.08.2024 12:12 Відповісти
существование безуглой- катастрофа
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31.08.2024 09:44 Відповісти
Оманські договорняки влада виконує…
інших пояснень тому ,що відбувається не бачу…
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31.08.2024 10:10 Відповісти
Ситуація все більше нагадує договорняк ЗЕ і Ермака зі з'язками в РФ і кацапами.
Ми тут забираємо донбас, в ви в Курську там трохи погуляйте
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31.08.2024 10:30 Відповісти
Те що відбувається на Покровському напрямку це вже катастрофа. І від цієї катастрофи нас відволікають курськими "успіхами".
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31.08.2024 10:35 Відповісти
Арестович, звісно, ще той "палководєц", але здачі останніх місяців заставляють шукати причини та зміни дій ЗСУ. https://t.me/O_Arestovich_official/6132 Телеграм , https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81/897917255528699/?mibextid=WC7FNe&rdid=ueoO4s5WMJmpYutY фейсбук . - текст)

Некоторое время мы еще брали лучшей тактической выучкой.

У россиян такая манера применять войска, что они просто не успевали получить тактический опыт - погибали.

Но потом произошли три чудовищные по своей глупости и последствиям наши ошибки.

1. Дивизии и армии так и не были созданы.
Созданы армейские корпуса, но по принципу - плохо, мало недостаточно.
Да и набираться им опыта командования с набитием шишек - не меньше года .
Наши верхние генералы привыкли кивать на НАТО, но в армии США - дивизии и полевые армии, в армии Турции - дивизии и полевые армии, в армии Франции - дивизии, армия Израиля - дивизии.
У меня есть предположение, что наши верхние генералы просто не хотят иметь средний генеральский состав, касту, которая не даст им заниматься микроменеджментом (вмешиваться в дела отдельного взвода) и не дадут проводить мясные штурмы/обороны - основной способ действий, принятый, увы, в ЗСУ.

2. Отсутствие надлежащего темпа мобилизации в течение критических семи (!) месяцев.
Отсутствие новых людей в войсках заставило нас стачивать старые, сложенные боевые организмы.

3. Вместо того, чтобы приоритетно пополнять мобилизованными, вооружением и военной техникой старые бригады, начали бездумное производство новых.

Результат: - тактический уровень мы провалили, оперативного - не приобрели.
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31.08.2024 11:01 Відповісти
Ну все: у нас КАВЕНшики-теперь лучшие военные эксперты))) Никто кроме Военных не должен планировать и осуществлять военные действия. Даже Шоу-Президент не должен
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31.08.2024 11:23 Відповісти
Якась дивна війна. Складається враження, що робиться все щоб створити видимість оборони, наступу, а насправді створюються якісь умови для тотального знищення країни.
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31.08.2024 11:28 Відповісти
На регіон Донецької і Луганської областей мабуть махнули рукою - розсадник сеператизму; промисловість знищена; люде повиїзджали хто-куди і не повернуться.

Про знищення країни, з нашого боку, не йдеться. Але ж велику війну, поки що, ніхто не відмінив.
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31.08.2024 12:17 Відповісти
Цікаво, а хто або що може зупинити ЦЕ створіння? Зрозуміло, що куля або труба (котрий не б\у прокурор), але хоч і дурна, але баба. Невже та псевдо-Рада не може вивести з комітету, щоб не підслуховувало таємниць, бо звільнити мажоритарщика можна лише по суду ?
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31.08.2024 11:32 Відповісти
безмозгла - божевільна. Якщо притягнуть до кримінальної відповідальності виявиться, що неосудна. Інша справа, хто їй каже це робити. Голоси? Чиї?!
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31.08.2024 11:37 Відповісти
Знаю: бо деякі методички (не буду наводити їх назву, бо ще забанять за антисемітизм) рекомендують звинуватити опоненента в чомусь (ще образно кажуть: кинути в нього селедкою) та примусити його виправдовуватися: "хто виправдовується, той й винен". В тому числі - в неправильній даті реєстрації. Бо, на думку таких як Ви, громадянин України не має права отак взяти й зареєструватися на форумі, у будь яку дату, коли вважитиме за потрібне.
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31.08.2024 12:03 Відповісти
Єрунда якась. Чому не має ? Має і реєструється. Але у процесі обговорення на форумах це може слугувати певною ознакою, наприклад - "свіженький бот".
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31.08.2024 12:22 Відповісти
То я відповідав іншому користувачеві, але чомусь потрапило окремо, а не під його коментом. Не зважайте, проходьте повз.
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31.08.2024 12:28 Відповісти
Чекайте шановні, не гарячкуйте, щось тут не так, не бачите,що якщо щось стає не так( что то пошло не так, рус) то випускають пані Безуглу, як тільки тиша її не видно і не чути. Будьте уважні, тут політика тонка,як член у комара. По другому, то є бойова пропаганда.
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31.08.2024 13:59 Відповісти
Не знаю, про що може талдичити ця тупорила баба, але я вже запитував, хто цій ідіотці зливає інфу, і головне в мене виникла дуже не гарна підозра що зелені жаби зливають Україну, а це дурбило тільки шавка яка відволікає від сценарію ублюдка Єрмака.
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31.08.2024 14:03 Відповісти
Бутусов сказав, що як тільки з якогось місця забирають бригаду, яка більше року тримає оборону, то відразу орки починають володіти ініціативою в наступі і витісняють зсу... в районі Вугледару виличезне родовище літію...
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31.08.2024 20:10 Відповісти
Serg Marco: Це буде пост адвоката диявола. А саме - спілкування з Марʼяною Безуглой.

Пані Марʼяна, цей пост не є сарказмом чи хейтом. Я реально хочу спробувати довести свою думку, щоб ми порозумілися.

Так ось. Причина цього посту - це ті пости, що ви пишете. І відразу скажу для підписників - здебільшого те, що я бачу в постах Марʼяни, це правда. І я не знаю що гірше, те що я читаючи це розумію що це правда, чи то як це викладено.

Бо за ці роки, я бачив різних главкомів, спілкувався від Муженко, до Сирського (правда коли він ще не був главкомом). Коли був волонтером, я думав що знаю армію. Тепер я згадую як вступав з дискусії з деякими військовими, добровольцями, як ми сперечалися з азовцями - і мені за деякі моменти соромно. Бо я теж фактично був правий, але не розумів нюансів. Нажаль їх можна зрозуміти тільки одягнувши форму та ставши в стрій. І тоді іноді чорні речі становляться сірими, або такі ж речі бувають з білими.

От дивіться. Пам'ятаєте Содоля? Який мʼясник. Здебільшого все що ви писали, та і не тільки ви - це правда. Кротевіч теж правий. Стерненко теж. Бо Содоль - це класичний десант/морпіх стиля "ні кроку назад". Це Пертурабо нашого часу.

Сама фраза "ні кроку назад" звучить круто, але не тоді коли ти в підрозділі який отримав таку задачу. А Содоль так воює. Тому зрозуміло, чого його ненавидять.

Але у Содоля, коли він був на Донецькому напрямку головою ОТУ, був мабуть найкращий штаб. Дуже професійний керівник підрозділу РЕБ, і багато інших спеців. Штаб морпехів реально працював. І ми тоді утримали Авдіївку, не дивлячись на безліміт "вагнерів".

Чи можна Содоля відокремлювати від організма, який він побудував для координації військ? Не знаю. Але організм був ефективним.

Ви критикуєте пана Гнатова, що він підбирає людей Содоля. Але якраз люди Содоля, морська піхота - це дуже професійний актив в нашій армії. Особливо в порівнянні з деякими іншими, які і зараз керують.

Самого Гнатова я знаю вже 8 років. Ще з моменту, коли він був НШ 36 бригади. Потім комбрігом. Перетинались з ним по підготовці снайперів. Нагадаю що снайпери 36 бригади на останніх змаганнях перестріляли снайперів ССО. Тобто щось ми робили правильно. Потім бачив роботу Гнатова на югах, коли він командував ОТУ, при поверненні Херсона. Можу сказати про людину тільки гарне. І те що він тягне людей Содоля до себе - це виглядає не дуже, але ті хто воюють це зрозуміють. Бо йому треба результат, а для цього потрібні люди. А ще командир ніколи не буде подобатись усім. Критика буде завжди.

Виведення 72 бригади. Ми поруч воювали на Донецькому напрямку, в мене там багато знайомих. Знаєте що вони кажуть про виведення?

Вони раді. Нарешті. Бо це бригада, яка вже замортизувалась вкрай. Потримайте ії ще трохи - і вона не зможе втримати фронт, бо люди втомлені, а нові мобілізовані без адекватного злагодження не втримають позицію. Бригаду треба виводити, в цьому немає зради. Не тільки ії. А і 59, і 79, і інших.

Питання тільки - як проведуть ротацію. Саме процес ротації вказує на те, як командування контролює ситуацію. Якщо зроблять все правильно - то фронт встоїть. Просто 72 треба забирати не відразу. А щоб вони з новим підрозділом посиділи місяць в окопах, показали як що, щоб нова бригада встигла замовити якісь засоби, які на цій лінії потрібні, організувати окопний РЕБ, аеророзвідку, командири вивчили сектор, ну поступово, а потім побатальонно виводити зайобану 72-гу. Якщо зроблять правильно - фронт не впаде. Якщо зроблять як з 115 - то звісно пздц. Але це питання до вищого командування, яке так організувало ротацію, та поставило такий командний состав в 115. Зайобані бригади треба виводити та відновлювати. Це факт. Якщо перетримати - не буде ні досвідченої бригади, ні лінії фронту, нічого.

Як бачите, тут все має нюанси.

? 1/2 ?

Serg Marco: Спілкування з Марʼяною Безуглой.

Пам'ятаєте, ви критикували Залужного, що він з Києва не виїзжає?

Бо в нього був стиль керування - делегувати задачі. Залужний зустрів війну з втратою керування. Тому йому приходилось виходити на людей які брали керування в свої руки в тих складних умовах, та давали результат, і підтримувати їх. З початку війни делегування стало його стилем. Ніт, не всі рішення були правильні та ефективні. Але загальний стиль був єдиним можливим в ті часи, бо координація військами була частково втрачена.

Сирський же людина, яка все тримає в своїх руках. Це теж такий стиль керування. В Муженка доречі був такий же. І це теж зрозуміло, бо при тих задачах що він виконував (Харьківська операція, Бахмут і т.д) йому потрібно було чітко розуміти які сили та засоби під його підпорядкуванням. Цей стиль він переніс і на посаду главкома.

Оба стиля мають свої переваги та недоліки. Але якщо людина дійшла до посади главкома, значить він саме в цьому доволі ефективний. Питання в тому що любий стиль має свої плюси та мінуси. Мабуть і ви вже зрозуміли, які.

Так ось.

Ви людина з можливостями, яких я ніколи не мав. Але періодично, вступаючи в конфронтацію в фейсбуці, я завжди думав, які будуть наслідки. Якщо це конфронтація з людиною- то пофіг. Якщо з ситуацією - то що мій пост та моя інформація дасть цій ситуації. Чи не погіршить це стан справ.

Бо іноді ситуація більше за мене, за блогера-волонтера. І іноді я мовчав, або старався вирішити щось втиху. В деяких випадках публікація інформації про проблему - це було крайнє рішення, бо по іншому ніяк.

Ви можете деякі моменти вирішувати втиху, без викладення сюди. У вас є ці можливості.

Тому це просто прохання, фільтрувати деякі речі. Бо можливо колись, ви як і я, зрозумієте що якби повернути час назад, ви б вже зробили по іншому.

Ну і по ротаціям. Я дуже хочу щоб мою 59 бригаду, мою другу сімʼю після 503 ОБМП вивели на ротацію. Тому що є зараз концепція нової, дронно-штурмової бригади, це реформа сьогодення, яка дуже важлива. І перший проект такої бригади розроблен якраз під 59 ОМБР. У командування є два варіанти, або ротувати 59 омбр, та застосувати ії досвід використання дронів та утримання позицій за допомоги беспілотних систем у майбутньому, на перспективу всім ЗСУ, або сточити цю бригаду під нуль на Донецькому напрямку до того стану, коли реформувати буде нема чого. Я б хотів щоб це був перший варіант.

Тому я б хотів попросити щоб ви тверезо дивилися на ротаційну ситуацію підрозділів та... можливо допомогли 59 стати сильнішою після ії реформування, не допустивши щоб вона поповнила список небоєздатних бригад, які вивели вже після прориву фронту.

Якщо будуть питання - я відповім, лише б це допомогло збройним силам. Але деякі речі, все ж, давайте не виносити у фб. Або виносити в крайному випадку.

Дякую за розуміння.

Дата. Підпис.
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01.09.2024 09:44 Відповісти
Хто за ці два роки залишився з 72ї то їй не цікаво.
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01.09.2024 12:03 Відповісти
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