Сырский забирает из Угледара 72-ю бригаду, это будет катастрофа, - "слуга народа" Безуглая

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский забирает из Угледара опытную 72-ю отдельную механизированную бригаду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в фейсбуке.

"У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая отражала там все атаки уже два года и прекрасно знает местность.

Россиянам такое уже известно и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", - написала Безуглая.

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