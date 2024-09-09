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Донецька область (7581) Вугледар (141)

Росіяни продовжують просуватись під Вугледаром: ворог захопив Водяне, - DeepState. КАРТА

Ворог окупував село Водяне в Донецькій області.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог захопив Водяне та просунувся Гродівці", - пишуть осінтери.

Карта бойових поблизу Вугледару 8 вересня

Читайте: Від початку доби на фронті 148 боєзіткнень. На Покровському напрямку відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога, - Генштаб

Ситуація поблизу Вугледара

Наприкінці серпня аналітики DeepState повідомили, армія РФ намагається оточити Вугледар.

З того часу ворог окупував населений пункт Пречистівка неподалік міста.

Згодом у Міноборони Великої Британії розповіли, що Російські війська мають тактичні успіхи навколо міста Вугледар на Донеччині.

А Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що головком ЗСУ Олександр Сирський забирає з Вугледару досвідчену 72-у окрему механізовану бригаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії: Безвідповідальні і потенційно небезпечні дії

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Топ коментарі
+18
Це просто генітальний план ЗЄ працює.
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09.09.2024 02:11
+18
Це ******* якийсь. Щодня каzап щось захоплює.
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09.09.2024 03:04
+13
Мирний план в дii.
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09.09.2024 03:25
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В Україні таки новини вже нікого не дивують
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09.09.2024 02:07 Відповісти
Зупинити шизофреніка Пуйла можеуть тільки 9 грамів свинцю. Треба поставити замість Малюка і Буданова людей, які спроможні це зробити. Це обійдеться набагато дешевше, ніж гори зброї, яка буде знищена разом з людьми.
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09.09.2024 11:54 Відповісти
Не факт що замість пуйла не прийде хтось ще їбанутіший. Он мєдвєдєва послухайте. Спочатку треба переконати їх ВСІХ що продовження війни їм нічого не дасть. Поки що там купа народу грєзіт що зможуть "дожати". Праві/ліві приходять до влади в європі, в США на Трампа надія і т.д.
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09.09.2024 21:50 Відповісти
Це просто генітальний план ЗЄ працює.
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09.09.2024 02:11 Відповісти
прямі поставки з Колумбії
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09.09.2024 02:27 Відповісти
Це ******* якийсь. Щодня каzап щось захоплює.
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09.09.2024 03:04 Відповісти
Мирний план в дii.
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09.09.2024 03:25 Відповісти
у всіх на язику, те що зміна підрозділу під вугледаром як подарунок хкуйлу...як обіцяний подарунок..дай бог щоб це було не так
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09.09.2024 03:29 Відповісти
Військовий у фейсбуці спростував заяву безуглої про 72-гу бригаду. А як насправді хто зна.
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09.09.2024 06:05 Відповісти
@ "Торецьк. Противник робить спроби обійти територію виправної колонії №2 з півночі та півдня.
Дроноводи ЗСУ атакували російські позиції у забудові на північно-західній та південній околицях ВК №2
📍48.390600, 37.867450
📍48.388705, 37.869877".
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09.09.2024 06:10 Відповісти
Не зрозумів, то хто саме контролює колонію?
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09.09.2024 08:19 Відповісти
Кожен день ворог наступає ,захоплює нові території ,убиває мирних громадян ,руйнує все що тільки можна ,ну а в нас замість того що б завдати ударів по кацапщині та терористичних лднр ,носятся з самітом миру який нічого не вирішує.
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09.09.2024 08:29 Відповісти
Ви ще нічого не зрозуміли? До саміту миру зелень здає Донбас, а тоді вже й можливі перемовини з кацапами з "учьотом реалій по зємлє", чи як там висирало те ботоксне лайно. Мета влади не захистити Україну, а м'яко здати, щоб стадо в стойлі не нервувало.
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09.09.2024 10:08 Відповісти
Скоро кацап до Києва дійде. а найзеленіший підор тільки й гундить про Всеосяжну перемогу на скурвищині.
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09.09.2024 14:48 Відповісти
Військового Вождя Україна вже не цікавить ... у нього Рамштайн , Італія , асамблея ООН , зустрічі с поважними західними панами .
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09.09.2024 09:06 Відповісти
А в телемарафоні полководєц сирськой перемагає маскалів
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09.09.2024 09:36 Відповісти
Дебіломарафон аж захлинається курськом. Те що за 2 місяці втратили майже весь Донбас- то пох Чекайте, лохи. стабілізації, під ЕКиєвом хіба що
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09.09.2024 14:52 Відповісти
 
 