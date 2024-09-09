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Росіяни продовжують просуватись під Вугледаром: ворог захопив Водяне, - DeepState. КАРТА
Ворог окупував село Водяне в Донецькій області.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Ворог захопив Водяне та просунувся Гродівці", - пишуть осінтери.
Ситуація поблизу Вугледара
Наприкінці серпня аналітики DeepState повідомили, армія РФ намагається оточити Вугледар.
З того часу ворог окупував населений пункт Пречистівка неподалік міста.
Згодом у Міноборони Великої Британії розповіли, що Російські війська мають тактичні успіхи навколо міста Вугледар на Донеччині.
А Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що головком ЗСУ Олександр Сирський забирає з Вугледару досвідчену 72-у окрему механізовану бригаду.
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