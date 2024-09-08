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У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії: Безвідповідальні і потенційно небезпечні дії

У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії під час дронової атаки на Україну в ніч на 8 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джоане назвав такі дії Росії "безвідповідальними і потенційно небезпечними".

"НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча ми не маємо інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - заявив заступник генсека Альянсу.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Читайте також: У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16
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Топ коментарі
+25
Кацапія - їбашить по штаб-квартирі НАТО, рівняє з землею Берлін, Париж, Лісабон і т.д, ловить і ї*е в ср*ку Столтенберга.

НАТО - "Це дуже,дуже безвідповідально. Не робіть так більше. Дякуємо".
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08.09.2024 19:34
+24
Тоб то можно далі водити по губам х....
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08.09.2024 19:19
+17
Бу-га-га! А коли ,,ненавмисно,, впаде в Бухаресті?
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08.09.2024 19:19
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Бу-га-га! А коли ,,ненавмисно,, впаде в Бухаресті?
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08.09.2024 19:19 Відповісти
Кацапія - їбашить по штаб-квартирі НАТО, рівняє з землею Берлін, Париж, Лісабон і т.д, ловить і ї*е в ср*ку Столтенберга.

НАТО - "Це дуже,дуже безвідповідально. Не робіть так більше. Дякуємо".
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08.09.2024 19:34 Відповісти
До того йде...
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08.09.2024 19:46 Відповісти
І в той же самий час американські та європейські компанії будуть продавати оркам компоненти для зброї та купувати у них ресурси щоб вони мали 100 млрд.. військовий бюджет
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08.09.2024 20:10 Відповісти
браво !!!!

Безвідповідальні і потенційно небезпечні легковажні дії
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08.09.2024 23:22 Відповісти
N - not
A - action
T - talk
O - only
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09.09.2024 00:33 Відповісти
Тоб то можно далі водити по губам х....
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08.09.2024 19:19 Відповісти
Тєрпіли натавскіє))) їх бамбіть будуть а вони будуть розказувати казочки своїм плєбсам шо то так треба а то рішуче буде екскалація.
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08.09.2024 19:21 Відповісти
Та й то. Доручили саме румуну Джоане з НАТО так слабенько виправдовуватись. Докотилось НАТО.
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08.09.2024 20:54 Відповісти
Як відомо, російським дронам-вбивцям безпечно тільки на території України
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08.09.2024 19:21 Відповісти
Виходить що дуже безпечно й відповідально..сюр..
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08.09.2024 20:18 Відповісти
Кацапня зайвий раз перевіряє, наскільки сцикливий є Альянс.
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08.09.2024 19:21 Відповісти
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08.09.2024 19:21 Відповісти
Вазелін взяли, штани зняли, нахилилися.... чекаємо коли скажуть:"путін, вводі".
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08.09.2024 19:23 Відповісти
В одной квартире кишки и кровь, из нее вываливается молоток которым дубасят жильцов. Соседи-гомосеки собрались и стали канючить как это безответственно.
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08.09.2024 19:23 Відповісти
Гомосекі це руснява улюблена тема....
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08.09.2024 19:31 Відповісти
В Москві в клубах більше гомосеків чим в Нідерландах...
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08.09.2024 20:12 Відповісти
Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
А не поляки чи молдовани

А ЧОГО ЗЕ НЕ ЗАДАСТЬ ЦЕ ПИТАННЯ НАТО ? Тобто навіщо то НАТО Европі якщо такий ЦІРК ? НАТО має збивати любу ракету що пересікає кордон ЕС. ЛЮБУ. І не треба в неї питати паспорт
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08.09.2024 19:24 Відповісти
Про "збиті" білорусами дрони заявили ті самі особи шо перед цим показували карту з "нападєнієм с чєтирєх направлєній".
І як ті дрони потрапили в Латвію якщо їх в Білорусі збили?..
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08.09.2024 19:40 Відповісти
Мабуть не всі дрони збили
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08.09.2024 20:01 Відповісти
***** ж обидится, а димон алкогольевич ядреной бонбой напугает.
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08.09.2024 20:03 Відповісти
Ха-ха, турки кацапольота збили, а ці все дзюрять.
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08.09.2024 19:24 Відповісти
Еще посла образцово-показательно пристрелили, пилота расстреляли, ятаган воткнули в .опу и наплевали ***** в плешивый гребень.
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08.09.2024 20:07 Відповісти
І ніяких червоних ліній від *****, бігає перед Ердонаном навшпиньках.
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08.09.2024 21:12 Відповісти
Нікчеми
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08.09.2024 19:25 Відповісти
Які ж вони жалюгідні.
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08.09.2024 19:25 Відповісти
Реакція . Дуже сильна .
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08.09.2024 19:27 Відповісти
Потужна
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08.09.2024 20:20 Відповісти
Таки дії означають, що хтось не поважає куколдів і сцить на їхнє безпорадне скавучання.
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08.09.2024 19:27 Відповісти
А як передати словами співчутливо-осудливе цоконня язиком об піднебіння? Філологи?
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08.09.2024 19:27 Відповісти
Як громадяніну краіни НАТО мені дуже соромно за все те що відбивается...ца ганьба.
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08.09.2024 19:28 Відповісти
Це імпотенція Альянсу є - "безвідповідальною і потенційно небезпечною".
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08.09.2024 19:29 Відповісти
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08.09.2024 19:29 Відповісти
Хоть бы румын с НАТО не выгнали уж лучьше мадьяр.
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08.09.2024 19:42 Відповісти
Не выгонят, они ж хорошо себя ведут - рашистские ракеты и шахеды не сбивают. Такие в НАТО нужны
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08.09.2024 21:33 Відповісти
Цікаво що вам на це "засудження" скажуть прості громадяни Румунії..
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08.09.2024 19:31 Відповісти
Нічого, взагалі
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08.09.2024 21:34 Відповісти
залишилось трохи зачекати, коли шахед ********** на Браіла або на Фокшані, і тоі з F-16 можно буде зробити класне фото чорного стовпа диму на фоні сходу сонця.
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08.09.2024 19:31 Відповісти
Ну-ну-ну, Вова
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08.09.2024 19:32 Відповісти
Не буде НАТО нікого захищати, ті всі пусті заяви про п'яту статтю існують лише для того, щоб дрібні країни члени не почали розробляти свою ЯЗ і носії
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08.09.2024 19:32 Відповісти
Якось так...
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08.09.2024 19:41 Відповісти
Про це він https://x.com/Mircea_Geoana/status/1832720329199775906?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832720329199775906%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fv-nato-zasudili-porusenna-rf-povitranogo-prostoru-rumunii-pid-cas-ataki-na-ukrainu%2Fa-70165117 написав у соцмережі Х

ой!
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08.09.2024 19:32 Відповісти
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08.09.2024 19:36 Відповісти
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08.09.2024 20:13 Відповісти
Дуже цікаве висловлювання
безвідповідальними і потенційно небезпечними" Джерело:
Навіть не небезпечними.
А коли буде небезпечно?
Коли впадуть на голови громадян прикордонних з Україною країн. Чи може навіть на прибалтійські країни. Де межа цієї безмежної обережності?.
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08.09.2024 19:41 Відповісти
Не треба дій у відповідь
А нащо це нам
То можливо провокація
Озабочєни засуджуєм
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08.09.2024 19:42 Відповісти
Куколди якісь, перепрошую
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08.09.2024 19:43 Відповісти
По факту получается что Румыния предоставила русне воздушное пространство для военных действий и убийств украинцев. НАТО совсем уже импотенты
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08.09.2024 19:48 Відповісти
НАТа як завжди відморозилась... А в Латвії теж чістА случайнА?
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08.09.2024 19:52 Відповісти
Ну так если АТАКМСы не достают, поставьте Украине больше самолетов и тысячу(из более чем шести тысяч имеющихся) томагавки. На Сирию около 70 хватило.
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08.09.2024 20:00 Відповісти
Как в анекдоте, реакция на испуг громкая и сопровождающаяся неприятным запахом
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08.09.2024 20:06 Відповісти
Ну хоть в етот раз Украину не обвинили и то хорошо.
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08.09.2024 20:08 Відповісти
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08.09.2024 20:14 Відповісти
Румуни менше від держдепа залежні чим поляки, ті б після звінка з Вашингтона сказали що то український дрон або що його не знайшли щоб не було ескалації
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08.09.2024 20:16 Відповісти
Та в глибоко в сраці вас має кацапстан з вашими стурбовонастями.......тьфу
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08.09.2024 20:54 Відповісти
"Гідна" відповідь НАТО. Щось вони вже навіть ООН переплюнули по жалюгідності.
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08.09.2024 21:09 Відповісти
якщо куйло прихватить бувщі країни Варшавського совкового збіговиська.котрі сьогодні в НАТИ.ТО НАТА так само засудить куйла стурбованістю і проковтне із задоволенням рашиського "вісюна"
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08.09.2024 21:09 Відповісти
Непонятно возмущение комментаторов, какое дело украинцам до российского дрона, упавшего на страну НАТО, чем больше их туда попадет, тем меньше они вреда принесут Украине, это их забота, и им решения принимать.
Главное, что требуется от них, это помощь Украине, и то, как их население реагирует на эти прилеты, чтобы они не рассматривались как следствие этой помощи, которую следует прекратить, признаков этого нет, скорее наоборот.
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09.09.2024 12:01 Відповісти
А Тобі "замполіту совкового союза і ідолопоклоннику рашистького вбивці "понятно","какое дело" було в де яких "стран НАТО"! і світового кровопивці ,та вбивці українського народу рашиста, до УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ???
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09.09.2024 14:44 Відповісти
Бо наші понапридумали всілякі різні способи спроваджувати ті дрони десь від нас. Трохи електромагнітним впливом, трохи інфразвуком чи лазером, то теж військова таємниця. Щоб не здогадалися, краще всі хай думають, що то не ми
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08.09.2024 21:53 Відповісти
Тут не румуны не виноваты, не поляцы, тут бидон, тварь, разваливает НАТу
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09.09.2024 00:08 Відповісти
 
 