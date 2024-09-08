У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії: Безвідповідальні і потенційно небезпечні дії
Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії під час дронової атаки на Україну в ніч на 8 вересня.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Джоане назвав такі дії Росії "безвідповідальними і потенційно небезпечними".
"НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча ми не маємо інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - заявив заступник генсека Альянсу.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.
Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.
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НАТО - "Це дуже,дуже безвідповідально. Не робіть так більше. Дякуємо".
Безвідповідальні і потенційно
небезпечнілегковажні дії
A - action
T - talk
O - only
А не поляки чи молдовани
А ЧОГО ЗЕ НЕ ЗАДАСТЬ ЦЕ ПИТАННЯ НАТО ? Тобто навіщо то НАТО Европі якщо такий ЦІРК ? НАТО має збивати любу ракету що пересікає кордон ЕС. ЛЮБУ. І не треба в неї питати паспорт
І як ті дрони потрапили в Латвію якщо їх в Білорусі збили?..
ой!
безвідповідальними і потенційно небезпечними" Джерело:
Навіть не небезпечними.
А коли буде небезпечно?
Коли впадуть на голови громадян прикордонних з Україною країн. Чи може навіть на прибалтійські країни. Де межа цієї безмежної обережності?.
А нащо це нам
То можливо провокація
Озабочєни засуджуєм
Главное, что требуется от них, это помощь Украине, и то, как их население реагирует на эти прилеты, чтобы они не рассматривались как следствие этой помощи, которую следует прекратить, признаков этого нет, скорее наоборот.