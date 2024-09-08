У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії: Безвідповідальні і потенційно небезпечні дії

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії під час дронової атаки на Україну в ніч на 8 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джоане назвав такі дії Росії "безвідповідальними і потенційно небезпечними".

"НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча ми не маємо інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - заявив заступник генсека Альянсу.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

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